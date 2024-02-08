Історія з нападником Шахтаря Богданом В'юнником, який не поїхав із командою на збори, продовжує набирати обертів.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Богдан В'юнник не поїхав на збори із Шахтарем та хоче розірвати контракт через переживання щодо війни в Україні. Сам гравець підтвердив відсутність на зборах, але спростував чутки щодо переживань про війну – нападник має намір змінити клуб.

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В коментарі Tribuna Шахтар підтвердив відсутність В'юнника на командних зборах, але відмовився коментувати ситуацію.

Нагадаємо, Богдан – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2018 році. Виступав в оренді за Маріуполь (2021), Цюріх (2022/23) та Грацер (2023). У складі молодіжної збірної України став бронзовим призером Євро-2023, і вперше в історії виборов для України право виступати на Олімпіаді.

У поточному сезоні провів за "гірників", контракт з якими чинний до літа 2025 року, 6 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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