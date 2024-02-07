Форвард Шахтаря Богдан В'юнник відмовився тренуватися з Шахтарем і хоче розірвати контракт, повідомляє FootBoom.

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За інформацією джерела, 21-річний нападник мотивує своє бажання переживаннями, пов'язаними з війною в Україні. Наразі гравець намагається самостійно знайти клуб. На заклики керівництва Шахтаря приєднатися до команди, з якою у нього чинний контракт, він не реагує. До слова, Богдан не брав участі в жодному з п'яти контрольних матчів Шахтаря і не потрапив до заявки клубу на Лігу Європи.

Судячи з Instagram В'юнника, він проводить час у Саудівській Аравії. Зокрема, побував на матчі Аль-Насра, який очолює екс-тренер Шахтаря Луїш Каштру. Раніше про інтерес до гравця заявляла гданська Лехія (яка навіть зробила Шахтарю офіційну пропозицію щодо оренди), Янг Бойз та СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Богдан – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2018 році. Виступав в оренді за Маріуполь (2021), Цюріх (2022/23) та Грацер (2023). У складі молодіжної збірної України став бронзовим призером Євро-2023, і вперше в історії виборов для України право виступати на Олімпіаді.

У поточному сезоні провів за "гірників", контракт з якими чинний до літа 2025 року, 6 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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