Нападник Шахтаря Богдан В'юнник визнав, що не поїхав на збір із Шахтарем, але спростував інформацію про причини бажання змінити клуб.

В'юнник прокоментував інформацію, що у зв'язку з переживаннями через війну він хоче розірвати контракт із донецьким клубом.

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"Це правда, що я не на зборах. Тому що мені спочатку сказали не приїжджати на збори і шукати нову команду. З моїм батьком зв'язувалися представники команд УПЛ і європейські команди.

Ми ухвалили рішення, що хочемо в Лехію. Почалися переговори між клубами. Уже місяць я чекаю у Швейцарії, у своїй родині. І зараз публікують таку нісенітницю... Усе, що написано щодо війни – це повний абсурд", – цитує В'юнника Tribuna.com.

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