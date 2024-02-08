История с нападающим Шахтера Богданом Вьюнником, который не поехал с командой на сборы, продолжает набирать обороты.

Ранее в СМИ появилась информация, что Богдан Вьюнник не поехал на сборы с Шахтером и хочет расторгнуть контракт из-за переживаний о войне в Украине. Сам игрок подтвердил отсутствие на сборах, но опроверг слухи о переживаниях о войне – нападающий намерен сменить клуб.

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В комментарии Tribuna Шахтер подтвердил отсутствие Вьюнника на командных сборах, но отказался комментировать ситуацию.

Напомним, Богдан – воспитанник Шахтера, за который и начал профессиональную карьеру в 2018 году. Выступал в аренде за Мариуполь (2021), Цюрих (2022/23) и Грацер (2023). В составе молодежной сборной Украины стал бронзовым призером Евро-2023, и впервые в истории завоевал для Украины право выступать на Олимпиаде.

В текущем сезоне провел за "горняков", контракт с которыми действует до лета 2025 года, 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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