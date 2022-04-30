Асистент головного тренера "гірників" Карло Ніколіні розповів, де можна провести наступний сезон УПЛ, якщо війна не закінчиться.

"Чи можна провести чемпіонат України в іншій країні? В Італії точно ні. Є багато інших варіантів. Наприклад, Польща.

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Все залежить від того, закінчиться війна чи ні. Якщо вона закінчиться, ми будемо готові почати сезон знову, організувавши його в західній частині країни.

В іншому випадку ми оцінимо всі варіанти. Економічно ми, як і Динамо, ще можемо триматися, але інші клуби – ні. Це все спустошує нас, бо важко щось планувати", – цитує Ніколіні Calcionapoli24.

Нагадаємо, поточний сезон чемпіонату України був завершений достроково через напад Росії на Україну.