Шахтар продовжує полювання за півзахисником Васко да Гама Егіналдо, повідомляє Globoesporte.

Динамо цікавиться півзахисником з бразильської Серії А – джерело назвало потенційну суму трансферу

У березні "гірники" пропонували за 18-річного вінгера 2 мільйони євро, але бразильці запросили за свого гравця утричі більшу суму.

За інформацією джерела, донеччани подвоїли свою пропозицію і готові викласти за гравця 4 млн євро – у випадку продажу клуб з Ріо-де-Жанейро також збереже певний відсоток економічних прав на футболіста.

Зазначається, що сам Егіналдо вже знає про пропозицію Шахтаря, а клуб всерйоз розглядає можливість його продажу (футболіст цього року втратив місце в основі). Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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