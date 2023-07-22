Шахтар прагне підписати "бразильського Мудрика" – "гірники" подвоїли пропозицію за легіонера
Донецький клуб моніторить Південну Америку у пошуках талантів.
Шахтар продовжує полювання за півзахисником Васко да Гама Егіналдо, повідомляє Globoesporte.
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У березні "гірники" пропонували за 18-річного вінгера 2 мільйони євро, але бразильці запросили за свого гравця утричі більшу суму.
За інформацією джерела, донеччани подвоїли свою пропозицію і готові викласти за гравця 4 млн євро – у випадку продажу клуб з Ріо-де-Жанейро також збереже певний відсоток економічних прав на футболіста.
Зазначається, що сам Егіналдо вже знає про пропозицію Шахтаря, а клуб всерйоз розглядає можливість його продажу (футболіст цього року втратив місце в основі). Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.
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