Шахтер продолжает охоту за полузащитником Васко да Гама Эгиналдо, сообщает Globoesporte.

Динамо интересуется полузащитником из бразильской Серии А – источник назвал потенциальную сумму трансфера

В марте "горняки" предлагали за 18-летнего вингера 2 миллиона евро, но бразильцы запросили за своего игрока втрое большую сумму.

По информации источника, дончане удвоили свое предложение и готовы выложить за игрока 4 млн евро – в случае продажи клуб из Рио-де-Жанейро также сохранит определенный процент экономических прав на футболиста.

Отмечается, что сам Эгиналдо уже знает о предложении Шахтера, а клуб всерьез рассматривает возможность его продажи (футболист в этом году потерял место в основе). Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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