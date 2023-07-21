От тепер Арсенал – претендент на чемпіонство

У минулому сезоні Зінченко і компанія перевершили всі очікування, нав'язавши Манчестер Сіті боротьбу за титул. Але після свіжих трансферів Арсеналу пророкують щонайменше повторення успіху. "Каноніри" продовжують грамотно посилювати склад. Пішов лише Джака, а прийшли Хаверц (65 млн фунтів) та Райс (105 млн фунтів), з якими Мікель Артета отримує фантастичну варіативність у центрі поля.

Райс – один із найкращих хавбеків оборонного плану в сучасному футболі. Він на елітному рівні працює у відборі, а також класно тягне м'яч на ривках. Хаверц корисний у чіткій системі, де його відкривання створюють додаткові можливості для партнерів. Є надії побачити праймового Кая часів Байєра, а не страждання на вістрі атаки часів Челсі.

Арсенал витрачає великі гроші, але з розумом. Не просто на блискучих зірок, а на футболістів, які можуть закрити кілька позицій і неодмінно посилять команду. Навіть прихід Тімбера (38 млн фунтів) – це очевидний апгрейд лінії захисту. Не лише правого флангу відносно Вайта. Артета зможе спокійніше пережити будь-яку травму.

Беллінгем і Реал – ідеальний союз

Джуд (103 млн євро) – унікальний півзахисник, який зберігає височенний рівень в будь-яких режимах. Потрібно домінувати з м'ячем – англієць має хороший пас та сміливий дриблінг. Якщо пішла контактна гра в центрі поля – Беллінгем відпрацьовує за двох у відборі. Суперник припаркував "автобус" – він видає тонкий пас у розріз у штрафний майданчик. Команду притиснули – Джуд дисципліновано тримає позиційну оборону і за першої можливості на швидкості вилітає в контру.

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А тепер знайдіть топ-команду, яка найчастіше перемикається між цими режимами. Навіть під час матчів. Звичайно, це Реал. Джуд досі не визначився, на якій позиції йому найкомфортніше, однак в Мадриді ця визначеність і не потрібна. "Вершкові" зібрали з молоді дуже гнучкий півзахист, де і Камавінга, і Чуамені, і Вальверде, і Беллінгем (та і Гюлер) завдяки широкому спектру функцій робитимуть те, що вимагає ситуація.

У Беллінгема є проблема з контролем емоцій і безперервністю. Але й тут середовище Реала повинно допомогти. Навряд чи Джуд дозволить собі кричати на Крооса та Рюдігера чи прогулюватися після невдалого підкату, коли Модріч поруч біжить 50 метрів назад.

Баварія знову виклала мішок золота за центрбека

4 із 5 найдорожчих придбань в історії Баварії – центральні захисники. Останнім часом чемпіони Німеччини щоліта викладають круглу суму за оборонця. Кожен трансфер виглядає логічним, але щоразу щось не складається. Ернандеса замучили травми, тому 80-мільйонну інвестицію в Мюнхені нарешті визнали невдалою та продали француза в ПСЖ. Упамекано сильно грає на дистанції, але грубі помилки в топ-матчах також втомили керівництво.

Баварія підписала Кіма (50 млн євро) з Наполі на роль основного центрбека. Їхня пара з де Лігтом виглядає перспективно, а сам кореєць, безумовно, чудовий футболіст рівня топ-клубу. Втім, ще рік тому він грав за Фенербахче, а два роки тому – в чемпіонаті Китаю. Дуже швидкий ріст може мати наслідки (враховуємо психологічні проблеми захисника). До того ж Мін Че – далеко не безгрішний. Глобальний успіх Наполі підсвітив все найкраще в кожному гравці та затьмарив слабкі сторони.

Гарна новина – Бундесліга підходить Кіму. Коронною фішкою Наполі, яка розкрила корейця, було виманювання суперників у пресинг, гра під тиском і швидкий вихід в атаку. Баварії зазвичай не доводиться нікого виманювати – німецькі команди самі несуться в пресинг. І не завжди організований. Кім отримує комфортні умови.

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МЮ доріс до нового голкіпера

Де Хеа – найкращий гравець Манчестер Юнайтед останніх 10 років. Завдяки йому темний період не перетворився у тотальний жах. Іспанець своїми подвигами зберіг для команди десятки очок і навіть затягував на друге місце АПЛ. У Манчестер Юнайтед хаос був у клубній структурі, на тренерському містку, в захисті, в нападі, але тільки не у воротах.

Але темний період завершується. Клуб налагодив роботу в проблемніших місцях і підсилив проблемніші позиції. Дійшла черга до голкіпера. Еріку Тен Хагу потрібен воротар не для того, щоб героїчно рятувати на лінії, коли команду вкатують в газон, а для того, щоб самим вкатувати суперників в газон.

Гра ногами, стійкість під пресингом, вміння віддати точний пас – це не про Де Хеа. Це про новачка Юнайтед. Онана (47 млн фунтів) розкрився в Аяксі саме в футболі Тен Хага, а потім реанімував кар'єру після допінгу на ще вищому рівні в Інтері. Онана – голкіпер для топ-команди, якою знову намагається стати Манчестер Юнайтед. Навичок Де Хеа вже не достатньо.

Ліверпуль формує нову середню лінію

В останні роки Ліверпуль перебудовував атаку, а півзахист намагався підсилювати точково. Цього літа відбуваються кардинальні зміни. Склад почистили від травматичних Кейта та Окслейд-Чемберлена, пішов "рятівник на всі випадки життя" Мілнер, от-от переїдуть в Саудівську Аравію Фабінью (помітно здав) і Хендерсон (вже не тягне інтенсивність АПЛ).

Заміна позитивно вражає. І не тільки імена, а й безпосередньо робота Ліверпуля. Мак Аллістера (35 млн фунтів) вдалося підписати за копійки. Готовий елітний хавбек, навчений системі позиційного футболу в Брайтоні, який став одним з відкриттів ЧС-2022. Аргентинець має досвід і в опорній зоні, і на позиції "десятки". Прекрасний матеріал для Юрген Клоппа.

Стосовно Собослая (60 млн фунтів) оптимізму не стільки. Тут і ціна більша, і ризиків більше. Доніміку немає готового місця в складі. Він здатен адаптуватися під функції Хендерсона, але в Ред Буллах угорець все ж стартував на флангах і не мав обмежувача в особі Салаха. Втім, Клопп повинен розкрити потенціал хлопця. Новий півзахист Ліверпуля інтригує, а стандарти Собослая точно будуть видатними.

Гюндоган – ключ до успіху Барселони

Важко знайти футболіста, який потрібніший зараз Барселоні, за Гюндогана. Каталонці одним трансфером створили глибину на кожній позиції в центрі поля. Ілкай може зіграти в опорній, де одному Ромеу доведеться замінювати Бускетса, а може вийти вище, де травматичному Педрі та юному Гаві однозначно потрібна альтернатива.

З Гюндоганом Барселона позбудеться передбачуваності. Часто складалося враження, що команда Хаві грає "по книжці". Ілкай забезпечить оригінальні рішення, урізноманітнить гру передачами на загострення та ривками в штрафний майданчик. А в якості цих рішень сумніватися не доводиться – на Камп Ноу їде чинний переможець Ліги чемпіонів і АПЛ.

Гвардіола показав, наскільки корисним може бути німецький турок і стільки різних опцій створює для тренера. І цей футболіст приїжджає безкоштовно. Барселоні вкотре статус допомагає заманювати найкращих виконавців.