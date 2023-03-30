Шахтар за 2 мільйони євро намагався підписати Егіналдо, представника Васко да Гами, стверджує Globo.

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Запропонована сума не задовольнила бразильців. Ті хочуть щонайменше 6 мільйонів у євровалюті. Також 18-річного таланта прагнув підписати неназваний португальський клуб, але про оренду домовитись не вдалось.

Зауважимо, Егіналдо має контракт з Васко да Гамою до літа 2027 року. За першу команду лівий вінгер, який може зіграти у центрі нападу та на протилежному фланзі, провів 25 матчів, у яких відзначився 3 голами.

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