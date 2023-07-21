Центральний півзахисник Сантоса Івоней потрапив у сферу інтересів Динамо, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Гармаш отримав шокуючий варіант продовження кар'єри – ветеран може возз'єднатись з двома екс-динамівцями

21-річний хавбек взимку став повноцінним гравцем першої команди "риб" (раніше виступав за U-20, час від часу долучаючись до гри за основну).

Тиждень тому, 13 липня, він на правах оренди перейшов у Ботафого, де гратиме до кінця листопада 2023 року. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро, однак джерело зазначає, що ціна переходу в Динамо – в межах 1,5-2 млн доларів.

Динамо знову розтрощило суперника, відвантаживши 9 м'ячів у його ворота – одразу троє оформили по дублю