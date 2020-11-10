Шахтар опублікував командне фото на сезон 2020/21 у своєму Instagram. Серед присутніх на фото був і Жуніор Мораєс. Він з радістю зустрів цю звістку, написавши: "Я такий щасливий, що є частиною цього клубу".

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Варто відзначити, що ця фотосесія неоднозначно запам'яталась вболівальникам донеччан. "Гірники" провели її саме без Мораєса. Форвард двозначно прокоментував цей момент: "Дякую за запрошення".

Проте, як пізніше стало відомо, український бразилець не зміг бути присутнім через самоізоляцію у зв'язку з коронавірусом в одного з членів його сім'ї. Як виявилось, Шахтар зумів вдало вийти з цієї ситуації за допомогою Photoshop.

Зауважимо, після 9-ти турів "гірники" йдуть другими в УПЛ з 19-ма пунктами, відстаючи від Динамо лише на одне очко. Наступний матч Шахтар проведе 21 листопада з Олександрією.

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