Вранці 25 жовтня "гірники" перед початком тренування провели командну фотозйомку. Світлини з чемпіонським кубком сезону 2019/20 будуть використовуватися на медіаресурсах Шахтаря, а також для офіційних заявок.

Вперше у фотосесії донецького клубу взяли участь Євген Коноплянка, Віктор Корнієнко, Вітао, Георгій Судаков, Євген Гриценко та Владислав Вакула. Як вказує офіційний сайт Шахтаря, фотозйомка була проведена у повному складі.

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Втім, схоже, у таборі клубу забули про Жуніора Мораєса, якого немає на кадрах. Сам нападник збірної України, ймовірно, був неприємно здивований. Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Мораєс забив 20 голів в УПЛ та став найкращим бомбардиром Шахтаря.

"Дякую за запрошення", – іронічно написав 33-річний форвард в Instagram.

Зауважимо, що Жуніор Мораєс нещодавно перехворів COVID-19, але раніше вже тренувався з командою. Низка гравців, які теж були інфіковані, – зокрема, Тарас Степаненко, Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов та інші були присутні на фотозйомці.

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