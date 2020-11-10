Форвард Шахтаря Богдан В'юнник покинув розташування команди Руслана Ротаня – далось взнаки пошкодження, отримане в матчі молодіжної першості проти Динамо.

Збірна України U-21 почала підготовку до останніх матчів відбору Євро-2021 – Ротань частково змінив список

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, натомість був викликаний півзахисник СК Дніпро-1 Єгор Ярмолюк 2004 року народження, який вже дебютував в УПЛ за дніпрян. Варто зазначити, що молодіжка вже 12-го листопада о 10-й ранку вилетить на Мальту.

Нагадаємо, за два тури до фінішу відбіркового турніру Україна достроково втратила шанси на вихід у фінальну стадію Євро-2021. Проте на наших футболістів все ж очікують протистояння з командами Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

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