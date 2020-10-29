Форвард пропустив традиційну командну фотозйомку через самоізоляцію його родини, повідомляє ТаТоТаке.

Шахтар провів командну фотосесію без Мораєса – форвард неоднозначно відреагував у соцмережах

Зазначається, що один із членів його родини на той час ще хворів коронавірусом, а тому клубні лікарі заборонили Мораєсу бути присутнім згідно з медичним протоколом.

Зауважимо, що Жуніор Мораєс нещодавно перехворів COVID-19, але раніше вже тренувався з командою. Низка гравців, які теж були інфіковані, – зокрема, Тарас Степаненко, Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов та інші були присутні на фотозйомці.

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