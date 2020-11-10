Шахтер опубликовал командное фото на сезон 2020/21 в своем Instagram. Среди присутствующих на фото был и Жуниор Мораес. Он с радостью встретил это известие, написав: "Я так счастлив, что являюсь частью этого клуба".

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Стоит отметить, что эта фотосессия неоднозначно запомнилась болельщикам дончан. "Горняки" провели ее именно без Мораеса. Форвард двусмысленно прокомментировал этот момент: "Спасибо за приглашение".

Однако, как позже стало известно, украинский бразилец не смог присутствовать из-за самоизоляции в связи с коронавирусом у одного из членов его семьи. Как оказалось, Шахтер сумел удачно выйти из этой ситуации с помощью Photoshop.

Заметим, после 9-ти туров "горняки" идут вторыми в УПЛ с 19 пунктами, отставая от Динамо всего на одно очко. Следующий матч Шахтер проведет 21 ноября с Александрией.

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