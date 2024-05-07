"Це ясно і це очевидно. Це незадовільний результат. Ми грали не так, як хотіли, і цього явно недостатньо. Ми дуже розчаровані, але вболівальники завжди підтримували нас, і ми продовжуємо боротися, як і вболівальники.

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Завжди є причини, і всі бачать нашу лінію оборони, і у нас є величезні проблеми. Зрештою, ми повинні з цим розібратися, і ми повинні були зіграти краще, ніж ми зіграли.

Перший гол? Там було п'ять гравців, і це гол, який не повинен був статися, тому що ми даємо чіткі інструкції, як ми повинні захищатися. Вони не принесли це на поле, і нам забили. Але це було те, що вони показали, а також, на лівому фланзі, два гравці дублювали одного гравця, і це було дуже поганим захистом.

Каземіро? Ви не можете покласти це на одного гравця. Це командна гра. Ми не пристосовуємося до різних ситуацій, щоб організуватися, щоб зберегти контроль у цих ситуаціях. П'ять гравців над м'ячем, і вони забивають м'яч, це неможливо.

Я продовжуватиму боротися, і підготував команду якнайкраще, але цього виявилося недостатньо, зовсім недостатньо. Я повинен взяти на себе відповідальність за це, але я знайду в собі сили і підготую їх до недільної гри.

Весь сезон у нас були величезні проблеми, і це вже четверта поразка в цьому календарному році, так що це небагато, і кожного разу у нас були величезні проблеми, і багато разів ми з ними розбиралися. З Крістал Пелас ми цього не зробили", – цитує Тен Хага BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед наразі перебуває на восьмому місці з 54 балами. У наступному турі манкуніанці зіграють з Арсеналом.

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