Шахтар та Оболонь зустрілися в 7-му турі УПЛ (1:0). Рахунок і огляд матчу, який зіграли 16 вересня 2023, читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Оболонь на "Футбол 24", стартував о 17:00. "Гірники" у стартових 6-ти турах чемпіонату України двічі втратили очки, але лідирували у турнірній таблиці. Оболонь виграла лише раз, зате обіграла цілого віце-чемпіона – та поразка стала фатальною для Олександра Кучера, який одразу після гри покинув СК Дніпро-1.

Шахтар виграв спаринг з рахунком 6:0 – екс-кіпер Динамо дебютував за "гірників"

Підопічні Валерія Іващенка з 5-ма очками перебували одразу над зоною вильоту. Його візаві Патрік ван Леувен був змушений щось вигадувати зі складом – чимало футболістів Шахтаря тільки повернулися зі збірних, а вже у вівторок, 19 вересня, команда стартує в Лізі чемпіонів матчем проти Порту. Поєдинок з Оболонню був генеральною репетицією для "гірників" перед ЛЧ.

Очевидно, що наставник Шахтаря поберіг низку гравців на гру з Порту. Зокрема, з перших хвилин вийшли Став Лемкін і Артур Рудько – для колишнього кіпера Динамо це був дебют за Шахтар в офіційному матчі, а ізраїльтянин вперше вийшов у старті. Поєдинок розпочався із хвилини мовчання – команди вшанували пам'ять брата Дмитра Різника, який героїчно загинув у боротьбі за Україну. Кіпер Шахтаря, до слова, у заявку не потрапив. Як і травмований Матвієнко та дискваліфікований Бондаренко.

"Гірники" прогнозовано почали активніше. Георгій Судаков бив з гострого кута – Рибка, який дебютував за "пивоварів", врятував, а удар Степаненка з льоту був неточним. На старті гри м'яч переважно був на половині поля Оболоні, яка в атаку практично не ходила. Сікан головою не влучив після навісу Судакова, а з ударом Георгія впорався Рибка.

Оболонь відповіла ударом Черненка, який заблокував Ракицький. Момент Шахтаря був гострішим – Зубков з-за меж штрафного влучив у стійку. А на 33-й хвилині Оболонь залишилася вдесятьох. Артем Вовкун, який вже мав жовту картку, грубо підкотився під Сікана. Друге попередження і справедливе вилучення. До перерви чисельною перевагою підопічні він Леувена не скористалися – 0:0 на табло Арени Львів. Олександр Рибка діяв надійно – саме він був найкращим у першому таймі.

На другу половину гри Валерій Іващенко випустив Грушу і Краснопіра. І тут же Оболонь ледь не забила! Лук'янчук бахнув з ходу в дотик – м'яч влучив у поперечину воріт Шахтаря,після чого вискочив у поле, не перетнувши лінію. Не минуло й хвилини, як каркас воріт зіграв за київську команду після потужного удару Судакова. Мединський врятував "пивоварів" після удару Сікана головою – Рибка вже був відіграний, але м'яч не влетів у сітку.

На 54-й хвилині Степаненко пробив з-за меж штрафного, а м'яч влучив у руку Черненку. Було дуже схоже на 11-метровий. Микола Балакін пішов дивитись повтор, після чого вирішив не призначати пенальті у ворота киян. Дуже суперечливий і важкий для рефері момент, який ще отримає свою оцінку від Комітету арбітрів УАФ.

Ван Леувен кинув у гру Невертона і Келсі, але момент знову створила Оболонь. Груша заробив право на штрафний з хорошої позиції (ще й посадив Степаненка на жовту), проте Черненко пробив дуже невдало. Шахтар відповів супершансом, який створив Зубков. Олександр п'ятою класно знайшов Криськіва, який у ближньому бою не зумів переграти Рибку. Тиснув Шахтар – Келсі після навісу Коноплі пробив повз ворота.

На 70-й хвилині Краснопір вибіг віч-на-віч із Рудьком і забив, але перебував у офсайді. Він дійсно був – асистент одразу підняв прапорець. Перед тим Ігор зіпсував перспективну контратаку Оболоні 2 в 2. Банальне падіння перед Ракицьким. З ударом Груші головою без проблем впорався Рудько.

Заміна ван Леувена таки зіграла. На 77-й хвилині Єгор Назарина, який вийшов на заміну, відкрив рахунок. Азаров з лівого флангу віддав у центр, а нещодавній дебютант збірної України потужно приклався з-за меж штрафного – 1:0. Рибка цього разу був безсилий.

Цей гол став єдиним у матчі. Шахтар набрав 17 балів і відірвався від переслідувачів, але легкої прогулянки перед ЛЧ у лідера чемпіонату України не вийшло. Оболонь з 5-ма очками перебуває на 11-му місці, але не забиває вже у трьох матчах поспіль.

Луческу хапається за останній шанс, чого не пробачить Шахтар і ще чотири кандидати на гучну відставку в УПЛ