Шахтар виграв спаринг з рахунком 6:0 – екс-кіпер Динамо дебютував за "гірників"
Шахтар заповнив міжнародну паузу товариським матчем.
Товариський матч
Шахтар – Blago-Юність – 6:0
Голи: Келсі, 11, 45, Егіналдо, 38, 58, Бондаренко, 66, Янович, 78
Чемпіони України на Арені Львів зустрілися з аматорською командою – Blago-Юність, яка представляє село Верхня Івано-Франківської області. Ігровий час отримали молодь, літні новачки і екс-кіпер Динамо Артур Рудько, який нещодавно приєднався до "гірників".
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Шахтар очікувано легко впорався з менш статусним суперником, відвантаживши по 3 голи в кожному з таймів. Дублями відзначились Кевін Келсі та 19-річний бразилець Егіналдо.
Додамо, що команда ван Леувена відновить сезон 16 вересня матчем проти Оболоні в УПЛ, а вже 19-го зіграє з Порту в стартовому турі групового етапу ЛЧ.
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