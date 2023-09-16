Шахтер и Оболонь встретились в 7-м туре УПЛ (1:0). Счет и обзор матча, который сыграли 16 сентября 2023 года, читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Оболонь на "Футбол 24", стартовал в 17:00. "Горняки" в стартовых 6-ти турах чемпионата Украины дважды потеряли очки, но лидировали в турнирной таблице. Оболонь выиграла только раз, зато обыграла целого вице-чемпиона – то поражение стало роковым для Александра Кучера, сразу после игры покинувшего СК Днепр-1.

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Подопечные Валерия Иващенко с 5-ю очками находились сразу над зоной вылета. Его визави Патрик ван Леувен был вынужден что-то придумывать с составом – многие футболисты Шахтера только вернулись из сборных, а уже во вторник, 19 сентября, команда стартует в Лиге чемпионов матчем против Порту. Поединок с Оболонью был генеральной репетицией для "горняков" перед ЛЧ.

Очевидно, что наставник Шахтера поберег ряд игроков на игру с Порту. В частности, с первых минут вышли Став Лемкин и Артур Рудько – для бывшего кипера Динамо это был дебют за Шахтер в официальном матче, а израильтянин впервые вышел в старте. Поединок начался с минуты молчания – команды почтили память брата Дмитрия Ризныка, который героически погиб в борьбе за Украину. Кипер Шахтера, к слову, в заявку не попал. Как и травмированный Матвиенко и дисквалифицированный Бондаренко.

"Горняки" прогнозированно начали активнее. Георгий Судаков бил с острого угла – Рыбка, дебютировавший за "пивоваров", спас, а удар Степаненко с лета был неточным. На старте игры мяч преимущественно был на половине поля Оболони, которая в атаку практически не ходила. Сикан головой не попал после навеса Судакова, а с ударом Георгия справился Рыбка.

Оболонь ответила ударом Черненко, который заблокировал Ракицкий. Момент Шахтера был острее – Зубков из-за пределов штрафной попал в штангу. А на 33-й минуте Оболонь осталась вдесятером. Артем Вовкун, уже имевший желтую карточку, грубо подкатился под Сикана. Второе предупреждение и справедливое удаление. До перерыва численным преимуществом подопечные Леувена не воспользовались – 0:0 на табло Арены Львов. Александр Рыбка действовал надежно – именно он был лучшим в первом тайме.

На вторую половину игры Валерий Иващенко выпустил Грушу и Краснопира. И тут же Оболонь чуть не забила! Лукьянчук бахнул с ходу в касание – мяч попал в перекладину ворот Шахтера, после чего выскочил в поле, не пересекая линию. Не прошло и минуты, как каркас ворот сыграл за киевскую команду после мощного удара Судакова. Мединский спас "пивоваров" после удара Сикана головой – Рыбка уже был отыгран, но мяч не влетел в сетку.

На 54-й минуте Степаненко пробил из-за пределов штрафной, а мяч попал в руку Черненко. Было очень похоже на 11-метровый. Николай Балакин пошел смотреть повтор, после чего решил не назначать пенальти в ворота киевлян. Очень противоречивый и трудный для рефери момент, который еще получит свою оценку от Комитета арбитров УАФ.

Ван Леувен бросил в игру Невертона и Келси, но момент снова создала Оболонь. Груша заработал право на штрафной с хорошей позиции (еще и посадил Степаненко на желтую), однако Черненко пробил очень неудачно. Шахтер ответил супершансом, созданным Зубковым. Александр пяткой классно нашел Крыськива, который в ближнем бою не сумел переиграть Рыбку. Давил Шахтер – Келси после навеса Конопли пробил мимо ворот.

На 70-й минуте Краснопир выбежал один на один с Рудьком и забил, но находился в офсайде. Он действительно был – ассистент сразу поднял флажок. До этого Игорь испортил перспективную контратаку Оболони 2 в 2. Банальное падение перед Ракицким. С ударом Груши головой без проблем справился Рудько.

Замена ван Леувена таки сыграла. На 77-й минуте вышедший на замену Егор Назарина открыл счет. Азаров с левого фланга отдал в центр, а недавний дебютант сборной Украины мощно приложился из-за пределов штрафной – 1:0. Рыбка на этот раз был бессилен.

Этот гол стал единственным в матче. Шахтер набрал 17 баллов и оторвался от преследователей, но легкой прогулки перед ЛЧ у лидера чемпионата Украины не получилось. Оболонь с 5 очками находится на 11-м месте, но не забивает уже в трех матчах подряд.

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