У боротьбі за незалежність України проти російських загарбників загинув старший брат футболіста – Сергій Різник.

Загинув брат гравця Динамо, який захищав Україну на війні з Росією

"Рідненький, для тебе війна скінчилась... Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава", – написав Дмитро Різник у соцмережах.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розкрив подробиці загибелі героя у коментарі Суспільному. Сергій Різник проживав у Полтаві. Загинув 7 вересня внаслідок мінно-вибухової травми отриманої поблизу села Новоєгорівка Луганської області. Чоловік мав звання молодший сержант. Він був 1989 року народження.

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