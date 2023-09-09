В рамках матчу 5-го туру відбору до Євро-2024 збірна України розділила очки з Англією (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Збірна України підійшла до матчу проти Англії в неоднозначній формі. Через травми випали Шапаренко й Тимчик, Ярмоленко ще не тренувався у загальній групі, а Маліновського взагалі не викликали. Крім того, аж 10 футболістів не награли хоча б 50% від доступних хвилин у сезоні – в цьому списку опинилися Зінченко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Мудрик і Яремчук.

Тим не менш, всі вони потрапили в основний склад. Позицію правого вінгера замість Ярмоленка закрив Циганков, а Тимчика замінив Конопля. Судаков розташувався у центрі, що означало орієнтацію команди на контроль м'яча й роботу між лініями. Яремчук у такому малюнку гри здавався доречним, однак його вихід все одно виглядав несподіваним – всі очікували на Довбика.

Англійцям через травми довелося відмовитись від Гріліша, Трента, Шоу, Стоунза, Мінгза і Джеймса, але "три леви" можуть дозволити собі такі втрати. На флангах оборони з'явились Чілвелл і Вокер, а феноменальні Беллінгем і Меддісон знову вийшли у старті. Загалом, склад повторював "одинадцятку" з матчу проти України на Вемблі, однак ще вразливішим став центр оборони – поруч з Магуайром розташувався Геї.

Важкий старт матчу

Англія з перших секунд захопила контроль над м'ячем, а Україна сіла в середній / низький блок у схемі 4-4-2. Судаков діяв у одній лінії з Яремчуком, вінгери крили ширину. Дуже низько діяв Зінченка – фактично він діяв, як опорник.

На практиці вся ця система працювала так собі. Британці закрили збірну України на її половині поля, швидко повертаючи м'яч після втрат. Компактний блок в реальності постійно залишав супернику вільні зони – зокрема, на флангах постійно відрізали наших вінгерів. Одиничні спроби накрити Англію агресивно завершувались гігантськими розривами.

Що найбільш прикро, у цей період взагалі не було контргри з боку України. Перша осмислена атака була проведена аж на 10-й хвилині й тривала секунд 25, завершившись відходом назад. Перше входження у карний майданчик "трьох левів" сталося аж на 20-й хвилині. Вочевидь, це була частина плану – особливо не розкриваючись, витримати стартовий натиск острів'ян.

Задум вдався. Десь допомагала звичайна оборона кількістю на власній третині, а десь позначилась і загальна інертність Англії. Підопічні Гарета Саутгейта контролювали гру, але особливого тиску не чинили. Тим не менш, кілька розрізних пасів і вривань у наш штрафний британці провели (плюс, був заблокований удар Сака з лінії штрафного) – особливо важко було з Беллінгемом.

У грі без м'яча взагалі розчинився Судаков, зате круто проявив себе Степаненко. Тарас видав прекрасний перший тайм, випаливши практично все у межах досяжності. Прикро тільки, що арбітр дав йому жовту картку на 20-й хвилині за фол проти Меддісона – хоча опорник грав у м'яч.

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У середині першого тайму став помітний перелом. Українці перестали постійно пасувати назад, почавши приймати сміливіші рішення й намагаючись шукати простір попереду. Особливо це кидалось у вічі на правому фланзі, де Конопля почав агресивно йти на перехоплення – вони були вдалими.

Ба більше – Юхим таким чином розпочав декілька атак. В цьому його підтримував Циганков, та і Судаков почав знаходити Віктора у вільних зонах.

Втім, у першому таймі критично бракувало глибини атак. Не було відкривань за спинами захисників. Яремчук просто не встигав за м'ячем, а Мудрик з Циганковим постійно сиділи десь у гущі гравців у центрі. Ефективність вінгерів виявилась вкрай низькою – за весь перший тайм було проведено 3-4 цікавих підходи до воріт Англії.

Тим не менш, на 27-й хвилині такий футбол приніс Україні успіх. Судаков видряпав м'яч на власній половині, протягнув м'яч у центр і перевів його під ривок Циганкову. Віктор пройшов уперед, дочекався вмикання Коноплі й дав йому під простріл – Юхим же покотив у спини захисникам на 11 метрів. На замикання прилетів Зінченко, який у дотик переграв Пікфорда – 1:0!

Наступні хвилин 10-15 Україна провела дуже переконливо. Чого лишень коштував епізод із Забарним, коли той у власному штрафному накрутив Меддісона й змусив його фолити на жовту картку. Конопля ж час від часу взагалі діяв на позиції вінгера. Втім, небезпечних моментів до перерви збірна не створила.

Англія покарала за оборону

І все було б добре, якби не помилки в обороні. Зокрема, на 28-й хвилині Кейн опинився прямо перед Бущаном і скидував м'яч під удар Хендерсону – Конопля в останню мить врятував. На 36-й же Матвієнко обрізав всю команду, внаслідок чого Беллінгем вивів Меддісона віч-на-віч. На щастя, Джеймс невдало наступив на м'яч, запоровши епізод.

А на 41-й хвилині Англія таки покарала. Кейн відійшов аж до центру поля, прийняв м'яч і виконав феноменальну діагональ метрів на 50 за спину Миколенку. Вокер прийняв м'яч і вилетів на рандеву з Бущаном – 1:1!

Можливо, в цьому епізоді не допоміг Мудрик, який не крив ширину. Втім, тут уже питання до завдань, які ставив Михайлу тренерський штаб. А от Яремчук точно недопрацював з Кейном – Роман дозволив йому спокійно віддати передачу. Хай там як, а відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

Знову важкий старт

Сергій Ребров у роздягальні замінив Матвієнка, кинувши у бій Кривцова. Можливо, Микола зазнав пошкодження. На жаль, компенсувати проблеми в обороні атакою на старті другого тайму українцям не вдалося – на цьому відрізку Англія взалася за нас по-дорослому.

Британці притиснули "синьо-жовтих", почавши створювати пристойну кількість моментів. Спочатку в хід пішли верхові м'ячі й кроси – на 49-й хвилині Беллінгем замикав навіс, спрямувавши м'яч в руки Бущану, а на 52-й Магуайр голвоою бив над поперечкою. На 53-й же у острів'ян пройшла швидка атака з прострілом на ліву стійку, однак Бущана підстрахував Конопля.

Україна огризнулась кількома контратаками без гострого завершення, а "три леви" ледь не покарали нас на 59-й та 62-й хвилині. Спочатку Сака організував кілька небезпечних вривань для партнерів (наші відбились) – потім Букайо підхопив м'яч і несподівано бахнув під поперечку. Бущан врятував Україну! Ще за хвилину тривала атака завершилась ударом Сака з меж штрафного, який накрив Кривцов.

Гідне продовження матчу. Україна знову адаптувалась

На 65-й хвилині тренери провели заміни. Сергій Ребров замість Яремчука й Судакова випустив Довбика й Сидорчука, а Гарет Саутгейт зняв з гри Меддісона й Беллінгема. На полі з'явились Фоден і Рашфорд. Трохи згодом Зінченка замінить Буяльський.

Перестановки краще позначились на футболі збірної України. Англія, звісно, продовжувала атакувати й контролювати хід зустрічі, але небезпечних моментів вже не виникало. Та і сам темп гри "трьох левів" помітно впав – як і якість передач. Оборона "синьо-жовтих" перестала нервувати.

Нервувати перестали усі українці. Середина другого тайму – час сміливого футболу від підопічних Сергія Реброва. Центрбеки почали заходити на чужу половину поля, а простір за спинами британців нарешті почали перевірят. Особливо помітною стала персона Мудрика, що вилилось у кілька небезпечних вривань і контратак.

На жаль, до реальних моментів справа не дійшла, чому неабияк сприяла фантастична робота Вокера (постійно встигав за Мудриком) Найбільш серйозним епізодом став кутовий на 71-й хвилині, коли нашу подачу винесли на лінію штрафного. Мудрик був першим на м'ячі, його зрізали, але болгарський арбітр наказав грати далі – на щастя, подальшу контратаку англійців вдалося зупинити.

У черговій дуелі проти Вокера на 90-й хвилині Мудрик взагалі зламався. Замість Михайла на чотири компенсованих хвилини довелося випускати дебютанта Назарину. Незадовго до цього епізоду підопічні Гарета Саутгейта могли вирвати перемогу – Магуайр прийняв м'яч на лівому краю штрафного й опинився прямо перед Бущаном, але переграти Георгія не зміг.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Для нашої збірної вона стала лишень третьою у протистоянні з Англією. Востаннє розділити очки з "трьома левами" Україні вдавалося аж у 2013 році.

Попереду – Італія. Матч буде проведено 12 вересня.

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