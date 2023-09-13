Перший скандальний епізод трапився у матчі Полісся – Оболонь. Арбітр Віктор Копієвський спочатку не побачив фолу Мороза у карному майданчику, але після перегляду повтору призначив пенальті і показав другу жовту гравцю "пивоварів".

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Пояснення від УАФ: Незважаючи на те, що арбітр займає правильну позицію, він концентрує свою увагу на верхній частині контакту між гравцями, які обидва намагаються підстрибнути, щоб зіграти головою в м'яч. Очевидно, що через це арбітр не помічає, що захисник явно наступає на ступню, через що VAR правильно запрошує рефері до перегляду та оцінки ситуації, що не була помічена на полі. Відео демонструє чіткий наступ (хоч і ненавмисний), який не дозволяє нападнику підстрибнути, щоб поборотися за м'яч. Арбітр після перегляду відео правильно призначає пенальті та виносить жовту картку захиснику № 4 за наступ.

Другий епізод – жорсткий фол Судакова проти гравця Миная. Тут арбітр Дмитро Бондаренко обмежився жовтою карткою і не став вилучати хавбека Шахтаря.

Пояснення від УАФ: незважаючи на те, що арбітр займає правильну позицію, він призначає штрафний удар за порушення, що було скоєне гравцем № 10 ФК Шахтар, який у спробі боротьби за м'яч із захисником ФК Минай завдає удару в ногу останньому.

Із кута огляду арбітра, який, вірогідно, створював для нього сплюснуту картинку, він не побачив добре динаміки й тому виніс гравцю ФК Шахтар попередження, а насправді дії нападника є надзвичайно небезпечними (пряма нога із шипами, що були спрямовані в литку суперника). Хоча інтенсивність при цьому не була високою, але місцем контакту була литка, і до того ж він спізнюється відносно суперника у своїх діях. Звичайно, це підштовхує до того, що рішення на полі слід оцінити як неправильне, а порушнику треба було винести червону картку за серйозне ігрове порушення.

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