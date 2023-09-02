Полісся та Оболонь зійшлися у матчі 6 туру УПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Обидві команди цього року поповнили елітний дивізіон, але адаптація на новому рівні складається зовсім по-різному. Якщо Полісся може дозволити собі статусних українців і навіть легіонерів, то Оболонь провела виключно косметичні зміни у порівнянні зі складом для Першої ліги.

Щоправда, очні зустрічі вдаються "пивоварам" дуже добре. Оболонь 6 поспіль матчів не програвала Поліссю – 5 перемог і одна нічия. Підопічні Юрія Калітвінцева прагнули перервати провальну серію, відразу накинувшись на ворота Федорівського. Назаренко і Крушинський завдали гострих ударів, проте трішки забракло точності.

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Оболоні вдалося збити стартовий запал господарів, але самі гості взагалі не думали про атаку. Гра скотилася у центр поля з великою кількістю боротьби (3 жовті за 12 хвилин). Лише у компенсований час кияни натякнули на якусь небезпеку – Мороз потужно приклався до м'яча, проте вище.

Другий тайм склався за схожим сценарієм. Невеликої переваги Полісся не вистачало, щоб створювати моменти. На 68-й хвилині житомиряни просили пенальті за руку Карася. Копієвський навіть пішов дивитися повтор, але на "позначку" не вказав. Дві нагоди створив Макуана – удар над воротами і гострий простріл, який перервав захисник.

Доля матчу визначилась у компенсовані 6 хвилин. Оболонь таки накликала пенальті на свої ворота. Мороз підштовхнув Мустафаєва у верховій боротьбі – Копієвський знову скористався послугами VAR, призначив 11-метровий і показав другу жовту гравцю Оболоні. Грицук виконав удар чітко.

35-річний "джокер" встиг додати до гола ще й асист. Хавбек Полісся тонко переправив м'яч Козаку, який ударом в ближній кут "прошив" Федорівського. 2:0 – Полісся нарешті перемогло Оболонь і з 12 очками вирвалося на другу сходинку. У "пивоварів" всього 5 пунктів та місце поблизу зони вильоту.

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