У поєдинку 6-го туру чемпіонату України Минай на своєму полі поступився Шахтарю (1:4). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Лідер першості – Шахтар – приїхав у гості до найгіршої команди УПЛ Миная. Господарі з перших хвилин заявили про серйозні наміри дати бій чинному чемпіону, активно розпочавши гру.

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Вже на початку зустрічі Сікан впав у штрафному суперника після боротьби з Нємчаніновим, але арбітр епізод проігнорував. Перший по-справжньому небезпечний момент виник лише на 11-й хвилині, коли Сікан головою замикав передачу Кащука – над поперечиною. Згодом Бандура врятував Минай, запобігши виходу Данила сам на сам – досвідчений кіпер вийшов далеко з воріт і перервав небезпечну передачу від Зубкова.

В середині тайму вже сам Олександр з лівої закручував у дев'ятку, але Бандура у божевільному стрибку потягнув сферу. Шахтар продовжував тиснути на ворота суперника і на 37-й хвилині таки вийшов вперед: Матвієнко скористався відскоком після навісу зі штрафного і ударом по центру прошив кіпера Миная. Пропущений гол настільки розлютив Володимира Шарана, що він не став чекати перерви, а здійснив дві заміни за три хвилини до завершення першого тайму.

Схоже, під час відпочинку наставник Миная провів серйозну роз'яснювальну роботу зі своїми підопічними – після небезпечного удару Назарини над поперечиною закарпатці протягом тривалого часу буквально не давали дихати "гірникам" на їхній половині поля.

На 50-й хвилині Конопля ліктем в обличчя зупинив Твердохліба у власному штрафному, але арбітр знову проігнорував епізод. В середині другої сорокап'ятихвилинки Шахтар подвоїв свою перевагу: Кріськів з центра поля відпасував ліворуч на В'юнника, а той викотив розкішний пас в район одинадцятиметрової позначки – Кащуку залишалось не схибити у вже порожні ворота.

Минай посипався остаточно і за шість хвилин пропустив втретє: Судаков ефектним пострілом у дальній кут відсвяткував своє гольове повернення на поле.

Шахтар розслабився і дозволив Гунічеву, який вийшов на заміну, відродити інтригу – Єгору вдалось головою замкнути навіс від Рогозинського повз Різника. Проте радість тривала недовго: Бандура встиг зреагувати на удар головою впритул від Келсі і відбив, але В'юнник був першим на м'ячі і повернув розрив у рахунку у три голи.

На останні десять хвилин ван Леувен випустив Става Лемкіна – для ізраїльтянина це був дебют.

Перемога принесла Шахтарю 14 очок і закріпила на вершині турнірної таблиці, Минай з двома пунктами залишився останнім.

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