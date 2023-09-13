Первый скандальный эпизод случился в матче Полесье – Оболонь. Арбитр Виктор Копиевский сначала не увидел фола Мороза в штрафной, но после просмотра повтора назначил пенальти и показал второму желтую игроку "пивоваров".

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Объяснение от УАФ : Несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он концентрирует свое внимание на верхней части контакта между игроками, которые оба пытаются подпрыгнуть, чтобы сыграть головой в мяч. Очевидно, что арбитр не замечает, что защитник явно наступает на ступню, из-за чего VAR правильно приглашает рефери к просмотру и оценке ситуации, не замеченной на поле. Видео демонстрирует четкое наступление (хотя и непреднамеренное), которое не позволяет нападающему подпрыгнуть, чтобы сразиться за мяч. Арбитр после просмотра видео правильно назначает пенальти и выносит желтую карточку защитнику № 4 за наступление.

Второй эпизод – жесткий фол Судакова против игрока Миная. Здесь арбитр Дмитрий Бондаренко ограничился желтой карточкой и не стал удалять хавбека Шахтера.

Объяснение от УАФ : несмотря на то, что арбитр занимает правильную позицию, он назначает штрафной удар за нарушение, совершенное игроком №10 ФК Шахтер, который в попытке борьбы за мяч с защитником ФК Минай наносит удар в ногу последнему.

Из угла обзора арбитра, который, вероятно, создавал для него сплюснутую картинку, он не увидел хорошо динамики и потому вынес игроку ФК Шахтер предупреждение, а на самом деле действия нападающего чрезвычайно опасны (прямая нога с шипами, направленными в икру соперника). Хотя интенсивность при этом не была высокой, но местом контакта была икроножная часть, и к тому же он опаздывает относительно соперника в своих действиях. Конечно, это подталкивает к тому, что решение на поле следует оценить как неправильное, а нарушителю нужно было вынести красную карточку за серьезное игровое нарушение.

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