Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Шахтар приймає Манчестер Сіті в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар – Манчестер Сіті

23 жовтня, 22:00, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Карлос Дель Сорро (Іспанія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Перед стартом в цьогорічній Лізі чемпіонів завданням Шахтаря був набір очок у матчах проти прямих конкурентів – Хоффенхайма та Ліона. Спарка з Манчестер Сіті вважалася лише приємним бонусом для вболівальників, але дві суперечливі нічиї у перших турах змушують "гірників" відноситись до протистояння з англійцями максимально серйозно. В разі поразки шанси на вихід з групи стануть чисто теоретичними, а з урахуванням виїздів в Англію та Німеччину в наступних турах і про Лігу Європи можна буде говорити вкрай обережно. Донеччанам у рідних стінах критично потрібна хоча б нічия з Манчестер Сіті, хоча і при таких розкладах дуже багато залежатиме від долі паралельної зустрічі. Шахтар загнав себе у скрутну ситуацію і при будь-яких умовах повинен проявляти героїзм – сьогодні його час настав.

Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар у матчі з Манчестер Сіті повинен проявити справжній героїзм

Проблема полягає в тому, що на голому героїзмі топові команди Європи у топовій формі не перемогти – потрібен ще й топовий футбол. Ну або хоча б добре організований. У "гірників" негаразди і з тим, і з іншим: підопічні Паулу Фонсеки виглядають нестабільно не тільки на дистанції, але й впродовж конкретного матчу – наприклад, з Ліоном після години супергри "помаранчево-чорні" розсипались і втратили перевагу в два м'ячі. В атаці команда виглядає конкурентно, хоча й не ідеально – вона занадто орієнтована на фланги, в той час як контроль центру постійно шкутильгає. Щодо регулярних привозів оборони вже й говорити непристойно, адже навіть Десна кілька разів просто роздягала її. Словом, футбол Шахтаря у цьому році виглядає вкрай суперечливо.

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Манчестер Сіті прямо зараз – найкраща команда Англії (разом з Ліверпулем). Це стосується усіх аспектів: кількість забитих та пропущених голів, тактика, кадрова комплектація та результати – все це у колективу Гвардіоли знаходиться у топі. В Англії "містяни" досі не програвали, але в Лізі чемпіонів все йде не так гладко: у першому турі вони програли Ліону, а у другому ледь не оформили нічию з Хоффенхаймом. Порівняно із собою минулорічним цей Сіті, ймовірно, дещо слабший – підопічні Пепа чергують домінантні відрізки з абсолютно провальними, а також аж занадто болісно реагують на швидкісні випади суперників. Так, у грі з Ліоном в першому таймі манкуніанці зазнали абсолютного фіаско, пропустивши два голи на контратаках, а в Німеччині швидкі дії півзахисників Хоффенхайма призвели до взяття воріт вже на 1-й хвилині гри.

Оборона Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів не є еталоном надійності

Манчестер Сіті сповідує принципи іспанського позиційного футболу (так званий Juego de Posicion) – модернізованої під сучасні умови версії гвардіолівської тіки-таки. Основна ідея цієї концепції полягає у постійних переміщеннях, в результаті яких футболіст з м'ячем отримує декілька варіантів розвитку атаки. Подібна ігрова модель є дуже складною і характерна лише для найкращих атакувальних команд з найкращим кадровим підбором – таким, як у Манчестер Сіті, гравці якого розуміють величезний набір схем і тактик і в якому є кому і творити, і тягати рояль. Тим не менш, якість пресингу, дисципліна та завершення атак у англійців стали просідати, що не може не радувати Шахтар – хоча це дуже слабка втіха; манкуніанці знаходяться на іншопланетному рівні й в матчах проти європейських середнячків можуть дозволити собі грати не на повну силу – попереду, все ж таки, важливі матчі АПЛ.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди за всю історію провели між собою лише два матчі – обидва у минулому сезоні Ліги чемпіонів. Загальний рахунок протистояння – 2:3 на користь Манчестер Сіті.

2. Манчестер Сіті провів проти українських клубів шість матчів – три перемоги, одна нічия та дві поразки.

3. Манчестер Сіті жодного разу не перемагав в Україні, але виграв усі домашні поєдинки проти українців.

4. Україна має негативну статистику протистоянь проти англійських команд у ЛЧ та ЛЄ: 54 матчі, 12 перемог, 14 нічиїх, 28 поразок, Загальний рахунок протистояння – 56:81 на користь Англії.

5. Загальна вартість складу Манчесер Сіті у 10 разів переважає вартість складу Шахтаря – €1,09 млрд проти €103 млн.

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Кадрова ситуація

Шахтар перед грою проти Сіті зазнав просто катастрофічних втрат. Якщо з травмою Тайсона ще можна було змиритися, то новина про пошкодження Марлоса просто вбила весь оптимізм. Відсутність обох атакувальних флангових лідерів і без того критична для "гірників", але і це ще не кінець – під питанням знаходиться участь у матчі Ісмаїлі. На цьому фоні про традиційну відсутність Івана Ордеця навіть згадувати непристойно. Слава Богу, хоча б дискваліфікацій донеччанам вдалося уникнути.

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Марлос не зіграє проти Манчестер Сіті

У Манчестер Сіті також не все гладко. Точно не зіграють бразильський захисник Даніло та німецький півзахисник Ілкай Гюндоган – перший пошкодив щиколотку в матчі проти збірної Аргентини, а другий у грі з Хоффенхаймом отримав травму задньої поверхні стегна.Також існували певні питання щодо Кайла Вокера, Бенджаміна Менді та Кевіна де Брюйне, однак на передматчевій прес-конференції Пеп Гвардіола заявив, що вони готові вийти на поле. Дискваліфікованих у складі Сіті також немає.

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Орієнтовні склади на матч Шахтар – Манчестер Сіті

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Нем, Коваленко, Фернандо – Мораєс

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Фернандіньо, Д. Сілва, Б. Сілва – Стерлінг, Агуеро, Сане

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Шахтар опинився у жахливій ситуації, фактично втративши три чверті своїх головних атакувальних футболістів. Жахливою є не тільки їх втрата, а й той факт, що саме на них вся гра і будувалася; від оборони Шахтар діяти не може хоча б через регулярні привози власних захисників – простота голів Хоффенхайма та швидкість Ліона яскраво це продемонстрували. Тим не менш, з огляду на такі втрати, важко уявити якусь більш адекватну тактику на Сіті, ніж глухий автобус – питання лише в тому, чи готовий Шахтар до такої моделі взагалі. Оборонятися проти Гвардіоли потрібно усією командою включно з тренерами та клубними працівниками, але уявити того ж Мораєса чи Нема в ролі старанних помічників для власних захисників дуже важко.

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Манчестер Сіті – фаворит матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря

Втім, навряд чи це допоможе "гірникам". Манчестер Сіті є занадто сильним колективом для будь-якого європейського середнячка – а тим паче для такого ослабленого, як Шахтар. Достатньо лише подивитися на геніальну передачу Кевіна де Брюйне, який відновився після 2,5 місяців травми, щоб зрозуміти всю скрутність ситуації для Ракицького і компанії. Виграти центр поля у Манчестера нереально, а без якісної контратакувальної гри сподіватися донеччанам можна хіба що на посередню реалізацію "містян". Минулорічна історія з напіврезервним складом гостей, які вирішили всі питання по виходу з групи, вже не пройде – Сіті приїде вмотивованим і візьметься за справу зі всією серйозністю, розбивши Шахтар на його ж полі. Будь-який інший результат можна буде оцінювати як диво.

Михайло Юхименко, Футбол 24