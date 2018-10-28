Зінченко прорекламував Україну в Манчестері: Ми летимо у найкращу країну в світі

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко з радістю повертається на батьківщину.

Зінченко перед вильотом Манчестер Сіті до Харкова дав чітко зрозуміти англійським журналістам, куди направляється команда.

Гвардіола натякнув, що Зінченко може зіграти проти Шахтаря на незвичній позиції

"Ми летимо у найкращу країну в світі", – сказав захисник збірної України.

Нагадаємо, Зінченко потрапив до заявки "містян" на матч проти "гірників", головний тренер команди Хосеп Гвардіола запевнив, що українець має високі шанси з'явитись на полі.

Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00.