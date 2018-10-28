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Зінченко прорекламував Україну в Манчестері: Ми летимо у найкращу країну в світі

22 жовтня 16:33 2115 Читать на русском
Зінченко прорекламував Україну в Манчестері: Ми летимо у найкращу країну в світі
Зінченко (праворуч) розповідає гравцям Ман Сіті про Україну / Фото Reuters

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко з радістю повертається на батьківщину.

Зінченко перед вильотом Манчестер Сіті до Харкова дав чітко зрозуміти англійським журналістам, куди направляється команда.

Гвардіола натякнув, що Зінченко може зіграти проти Шахтаря на незвичній позиції

"Ми летимо у найкращу країну в світі", – сказав захисник збірної України.

Нагадаємо, Зінченко потрапив до заявки "містян" на матч проти "гірників", головний тренер команди Хосеп Гвардіола запевнив, що українець має високі шанси з'явитись на полі.

Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00.

Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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