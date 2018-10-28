Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поспілкувався з журналістами перед матчем 3 туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Футболісти, чия участь під питанням у поєдинку з Шахтарем? Менді, Вокер і де Брюйне приїхали – значить, вони готові зіграти у завтрашньому матчі.

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Чи добре мати у розпорядженні стільки гравців, які не грали за збірні: Фернандінью, Давід Сілва, Кевін де Брюйне, Емерік Ляпорт? Неможливо сказати однозначно. Ми ніколи не підштовхуємо своїх футболістів до завершення міжнародної кар'єри. Ми ніяк не можемо впливати, адже ми клуб. Якщо в них є сили, вони повинні грати якнайбільше, отримувати задоволення.

Ляпорт рано чи пізно буде викликаний у збірну Франції, адже у світі важче знайти кращого лівого центрального захисника.

Я задоволений початком сезону. Майже не маю, на що скаржитися. У чемпіонаті навіть там, де ми втрачали очки, команда виглядала досить непогано. У Лізі чемпіонів також, за виключенням першого тайму проти Ліона. Ми слідкуємо за футболістами щодня, щоб вони не втрачали мотивацію, отримували задоволення від гри.

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Фернандінью? Мати такого гравця – велика удача для будь-якого клубу. Він має авторитет у роздягальні. Постійно вдосконалюється, радий, що з ним працюю.

Чому я кажу, що Манчестер Сіті не готовий виграти Лігу чемпіонів? Я народився і виріс у Барселоні. Там серйозно почав грати футбол. Якщо ти хочеш вижити в Барселоні, ти повинен бути переможцем. Однак згодом я зрозумів, що у футболі не зажди виграєш. Тут нічого страшного, життя триває.

Я зараз відчуваю, що ми ще не готові до перемоги в цьому турнірі. Навіть попри такий минулий сезон. Я так відчуваю. Недостатньо просто сказати, що ми виграємо Лігу чемпіонів, недостатньо просто хотіти. Для цього має бути великий досвід, мають скластися відповідні обставини. Всі мають працювати над цим: клуб, власник, президент, фани, медіа.

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Поступово ми стаємо ближчими до цього титулу. Рано чи пізно це трапиться. Сподіваюся, ми виграємо Лігу чемпіонів якнайраніше", – сказав Гвардіола під час прес-конференції.