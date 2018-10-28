toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Матвієнко: Зінченко, м'яко кажучи, погрожував перед поєдинком

22 жовтня 19:39 1709 Читать на русском
Матвієнко: Зінченко, м'яко кажучи, погрожував перед поєдинком
Микола Матвієнко та Олександр Зінченко / Фото ФФУ

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поговорив з журналістами перед матчем Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Наскільки важко перелаштовуватися з лівого флангу на правий? Я вже казав, що це справа практики і звички. Декілька тренувань – і згадуєш всі нюанси. Це не настільки й різні позиції, щоб було важко.

Зінченко: Завтра побачите, чи святкуватиму гол у ворота Шахтаря

Вчора говорили з Зінченком. Всю розмову не передам, але він, м'яко кажучи, погрожував. Сподіваюся, ми завтра зможемо гідно відповісти.

Чи можу з чимось порівняти важливість завтрашнього матчу? Це дуже складно. Не можу сказати, з чим правильно буде порівняти тиск у такій грі. Мабуть, після матчу зможу сказати", – розповів Матвієнко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00.

Марлос не зіграє з Манчестер Сіті, Ісмаїлі – під питанням

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Микола Матвієнко Микола Матвієнко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
    Іспанія — 20:17997 Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
22
год
:
2
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук