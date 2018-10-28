Матвієнко: Зінченко, м'яко кажучи, погрожував перед поєдинком

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поговорив з журналістами перед матчем Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Наскільки важко перелаштовуватися з лівого флангу на правий? Я вже казав, що це справа практики і звички. Декілька тренувань – і згадуєш всі нюанси. Це не настільки й різні позиції, щоб було важко.

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Вчора говорили з Зінченком. Всю розмову не передам, але він, м'яко кажучи, погрожував. Сподіваюся, ми завтра зможемо гідно відповісти.

Чи можу з чимось порівняти важливість завтрашнього матчу? Це дуже складно. Не можу сказати, з чим правильно буде порівняти тиск у такій грі. Мабуть, після матчу зможу сказати", – розповів Матвієнко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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