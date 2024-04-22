В Іспанії розібрали суперечливий момент, який виник під час матчу Реала та Барселони (3:2) у 32 турі Ла Ліги.

На 28 хвилині матчу між "вершковими" та "кулес" Ламін Ямал пробив по воротах Андрія Луніна. У арбітрів виникли сумніви щодо того, чи перетнув м'яч лінію, тому гол не зарахували.

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У своїх соцмережах Archivo VAR, найбільш компетентні фахівці у галузі розбору спірних моментів, проаналізували епізод і дійшли висновку, що м'яч повністю перетнув лінію воріт. Тобто, гол судді мали зарахувати.

Нагадаємо, що Барселона програла Реалу з рахунком 2:3. "Блаугранас" мають 70 очок і відстають від першої сходинки на 11 балів.

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