Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Шахтер принимает Манчестер Сити в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер – Манчестер Сити

23 октября, 22:00, Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Карлос Дель Сорро (Испания)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Перед стартом в нынешней Лиге чемпионов задачей Шахтера был набор очков в матчах против прямых конкурентов – Хоффенхайма и Лиона. Спарка с Манчестер Сити считалась лишь приятным бонусом для болельщиков, но две противоречивые ничьи в первых турах заставляют "горняков" относиться к противостоянию с англичанами максимально серьёзно. В случае поражения шансы на выход из группы станут чисто теоретическими, а с учетом выездов в Англию и Германию в следующих турах и о Лиге Европы можно будет говорить крайне осторожно. Донеччанам в родных стенах критически нужна хотя бы ничья с Манчестер Сити, хотя и при таких раскладах очень многое будет зависеть от судьбы параллельной встречи. Шахтер загнал себя в трудную ситуацию и при любых условиях должен проявлять героизм – сегодня его время пришло.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Проблема заключается в том, что на голом героизме топовые команды Европы в топовой форме не победить – нужен ещё и топовый футбол. Ну или хотя бы хорошо организованный. У "горняков" проблемы и с тем, и с другим: подопечные Паулу Фонсеки выглядят нестабильно не только на дистанции, но и в течение конкретного матча – например, с Лионом после часа суперигры "оранжево-чёрные" рассыпались и потеряли преимущество в два мяча. В атаке команда выглядит конкурентно, хотя и не идеально – она ​​слишком ориентирована на фланги, в то время как контроль центра постоянно хромает. По регулярные привозах обороны уже и говорить неприлично, ведь даже Десна несколько раз просто раздевала её. Словом, футбол Шахтера в этом году выглядит крайне противоречиво.

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Манчестер Сити прямо сейчас – лучшая команда Англии (вместе с Ливерпулем). Это касается всех аспектов: количество забитых и пропущенных голов, тактика, кадровая комплектация и результаты – всё это у коллектива Гвардиолы находится в топе. В Англии "горожане" пока не проигрывали, но в Лиге чемпионов всё идёт не так гладко: в первом туре они проиграли Лиону, а во втором едва не оформили ничью с Хоффенхаймом. По сравнению с собой прошлогодним этот Сити, вероятно, несколько слабее – подопечные Пепа дежурят доминантные отрезки с совершенно провальными, а также слишком болезненно реагируют на скоростные выпады соперников. Так, в игре с Лионом в первом тайме манкунианцы потерпели абсолютного фиаско, пропустив два гола на контратаках, а в Германии быстрые действия полузащитников Хоффенхайма привели ко взятию ворот уже на 1-й минуте игры.

Манчестер Сити исповедует принципы испанского позиционного футбола (так называемый Juego de Posicion) – модернизированной под современные условия версии гвардиоловской тики-таки. Основная идея этой концепции заключается в постоянных перемещениях, в результате которых футболист с мячом получает несколько вариантов развития атаки. Подобная игровая модель является очень сложной и характерна только для лучших атакующим команд с лучшим кадровым подбором – таким, как у Манчестер Сити, игроки которого понимают огромный набор схем и тактик и в котором есть кому и творить, и таскать рояль. Тем не менее, качество прессинга, дисциплина и завершения атак у англичан стали проседать, что не может не радовать Шахтер – хотя это очень слабое утешение; манкунианцы находятся на инопланетном уровне и в матчах против европейских середнячков могут позволить себе играть не в полную силу – впереди, всё же, важные матчи АПЛ.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды за всю историю провели между собой лишь два матча – оба в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Общий счет противостояния – 2:3 в пользу Манчестер Сити.

2. Манчестер Сити провел против украинских клубов шесть матчей – три победы, одна ничья и два поражения.

3. Манчестер Сити ни разу не побеждал в Украине, но выиграл все домашние поединки против украинцев.

4. Украина имеет отрицательную статистику противостояний против английских команд в ЛЧ и ЛЕ: 54 матча, 12 побед, 14 ничьих, 28 поражений, Общий счёт противостояния – 56:81 в пользу Англии.

5. Общая стоимость состава Манчесер Сити в 10 раз превосходит стоимость состава Шахтера – €1,09 млрд против €103 млн.

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Кадровая ситуация

Шахтер перед игрой против Сити потерпел просто катастрофические потери. Если с травмой Тайсона ещё можно было смириться, то новость о повреждении Марлоса просто убила весь оптимизм. Отсутствие обоих атакующих фланговых лидеров и без того критично для "горняков", но и это ещё не конец – под вопросом находится участие в матче Исмаили. На этом фоне о традиционном отсутствии Ивана Ордеца даже вспоминать неприлично. Слава Богу, хотя бы дисквалификаций донеччанам удалось избежать.

Шахтер – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

У Манчестер Сити также не всё гладко. Точно не сыграют бразильский защитник Данило и немецкий полузащитник Гюндоган – первый повредил лодыжку в матче против сборной Аргентины, а второй в игре с Хоффенхаймом получил травму задней поверхности стегна. Также существовали определённые вопросы касательно Кайла Вокера, Бенджамина Мэнди и Кевина де Брюйне, однако на предматчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола заявил, что они готовы выйти на поле. Дисквалифицированных в составе Сити также нет.

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Ориентировочные составы на матч Шахтер – Манчестер Сити

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Патрик – Нем, Коваленко, Фернандо – Мораес

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Д. Силва, Б. Силва – Стерлинг, Агуэро, Сане

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Шахтер оказался в ужасной ситуации, фактически потеряв три четверти своих главных атакующих футболистов. Ужасной является не только их потеря, но и тот факт, что именно на них вся игра и строилась; от обороны Шахтер действовать не может хотя бы из-за регулярных привозов собственных защитников – простота голов Хоффенхайма и скорость Лиона ярко это продемонстрировали. Тем не менее, учитывая такие потери, трудно представить какую-то более адекватную тактику на Сити, чем глухой автобус – вопрос лишь в том, готов ли Шахтер к такой модели вообще. Обороняться против Гвардиолы нужно всей командой включительно с тренерами и клубными работниками, но представить того же Мораеса или Нема в роли старательных помощников для собственных защитников очень трудно.

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Впрочем, вряд ли это поможет "горнякам". Манчестер Сити является слишком сильным коллективом для любого европейского середнячка – а тем более для такого ослабленного, как Шахтер. Достаточно лишь посмотреть на гениальную передачу Кевина де Брюйне, который восстановился после 2,5 месяцев травмы, чтобы понять всю неприятность ситуации для Ракицкого и компании. Выиграть центр поля у Манчестера нереально, а без качественной контратакующей игры надеяться донеччанам можно разве что на посредственную реализацию "горожан". Прошлогодняя история с полурезервным составом гостей, которые решили все вопросы по выходу из группы, уже не пройдёт – Сити приедет мотивированным и возьмётся за дело со всей серьезностью, разбив Шахтер на его же поле. Любой другой результат можно будет оценивать как чудо.

Михаил Юхименко, Футбол 24