Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар і англійський Манчестер Сіті поміряються силами в матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 23 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Шахтар – Манчестер Сіті, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Авторитетна контора William Hill явним фаворитом зустрічі бачить Манчестер Сіті – на "містян" пропонують поставити за 1.38. Перемога Шахтаря оцінюється величезним коефіцієнтом – 7, а на нічию дають пристойні 5.5.

Фахівці контори Bwin більш оптимістичні для Шахтаря в прогнозах. На виграш Манчестер Сіті виставили коефіцієнт 1.4. У той же час вікторія Шахтаря оцінюється в 6.5, а на нічию можна зробити ставку з коефіцієнтом 5.

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На стандартний тотал більше 2,5 пропонують 1.42, а на відповідний ТМ – 2.75. Це означає, що матч очікується результативним. Попередні два поєдинки Ліги чемпіонів за участю Шахтаря завершувалися з 4 голами – дві нічиї по 2:2 проти Хоффенхайма і Ліона. Повторення цього результату з Манчестер Сіті малоймовірне – коефіцієнт на точний рахунок 13.

Відзначимо, що після 2 турів Шахтар з двома очками розмістився на 3 місці в групі F, а Манчестер Сіті з трьома балами займає 2 сходинку в квартеті.