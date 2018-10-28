Марлос не зіграє з Манчестер Сіті, Ісмаїлі – під питанням

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека повідомив невеселі новини з табору команди перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Паулу Фонсека спробував пояснити, як буде виходити з кадрової проблеми.

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– Ким заміните травмованих Марлоса і Тайсона? Це буде перехід на іншу схему, чи залишиться 4-2-3-1?

– Ми не будемо змінювати схему. Ми втратили два найважливіші елементи нашої команди. Також під питанням участь у матчі Ісмаїлі. Постараємося впоратися зусиллями тих гравців, які в нас є. Тайсон травмувався проти Зорі та вибув на 6 тижнів. Марлос отримав пошкодження в попередній грі. Він точно не зіграє з Манчестер Сіті, а також може пропустити і наступні матчі. Всі інші гравці готові грати. У нас такий складний період, що навіть мій асистент травмувався сьогодні на тренуванні.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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