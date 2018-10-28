Зінченко: Завтра побачите, чи святкуватиму гол у ворота Шахтаря

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відповів на запитання журналістів напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Ми розуміємо, наскільки важливим для нас є кожен матч у Лізі чемпіонів, особливо після поразки від Ліона в першому турі. Я думаю, що ми готові до завтрашньої гри. Шахтар – серйозна команда, сильний суперник. Навіть без Фреда та Бернарда, які влітку покинули клуб.

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Чи буду святкувати гол у ворота Шахтаря? Гарне питання. Завтра все побачите.

Перемога в Лізі чемпіонів? Наше завдання – добре зіграти в кожному турнірі, в кожному матчі продемонструвати свій максимум. Ось і все.

Гол у ворота Манчестер Юнайтед за молодіжну команду Шахтаря? Я пам'ятаю його. Тоді ми мали сильну команду з прекрасним тренером. Роки в Шахтарі були дуже важливими для мене, там я отримав базу для подальшої кар'єри.

Чи складно перемикатися з гри на різних позиціях в клубі та збірній України і де легше? Спершу було непросто на лівому фланзі оборони Манчестер Сіті. Але всі ми професіонали, повинні пристосовуватися до обставин. Я вважаю, що це дуже хороша якість – вміти зіграти на декількох позиціях.

Книга про Пепа з російським перекладом, яку він обіцяв мені подарувати? Я не читав, але це питання не до мене, адже я ще не отримав її", – розповів Зінченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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