Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився своїми очікуваннями від матчу 3 туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

– Ким заміните травмованих Марлоса і Тайсона? Це буде перехід на іншу схему, чи залишиться 4-2-3-1?

– Ми не будемо змінювати схему. Ми втратили два найважливіші елементи нашої команди. Також під питанням участь у матчі Ісмаїлі. Постараємося впоратися зусиллями тих гравців, які в нас є.

Марлос не зіграє з Манчестер Сіті, Ісмаїлі – під питанням

Тайсон травмувався проти Зорі та вибув на 6 тижнів. Марлос отримав пошкодження в попередній грі. Він точно не зіграє з Манчестер Сіті, а також може пропустити й наступні матчі.

Манчестер Сіті майже не змінився. Порівнюючи з минулим роком, вони тільки підсилилися. Якщо ж говорити про нас, то Шахтар з часу нашої попередньої зустрічі став зовсім іншою командою. В нас є багато молодих і недосвідчених футболістів, для яких матч такого рівня буде в новинку і дуже відповідальним.

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Ми намагаємося не зраджувати стилю. Хочемо грати у свій футбол проти будь-якого суперника, навіть проти Манчестер Сіті. Інша справа, що завтра дійсно буде дуже важко. Можливо, в деяких моментах ми будемо більше захищатися, ніж атакувати, але загалом постараємося використати всі шанси для атак і все ж показати нашу гру.

Ми повинні бути уважні в усьому і до всіх футболістів Манчестер Сіті. Ми знаємо, наскільки це сильна команда. Там кожен гравець може розбалансувати гру, кожен може створити нам проблеми", – розповів Фонсека.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті розпочнеться завтра о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.