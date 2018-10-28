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Шахтар – Манчестер Сіті: феноменальний де Брюйне показав, чому "гірникам" буде важко в матчі Ліги чемпіонів

22 жовтня 15:38 1023 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: феноменальний де Брюйне показав, чому "гірникам" буде важко в матчі Ліги чемпіонів
Кевін де Брюйне / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне відновився після травми і готовий зіграти з Шахтарем у матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Бельгійський хавбек у минулому турі АПЛ проти Бернлі вперше з'явився на полі після травми коліна, через яку пропустив 2,5 місяці. Кевін на 58-й хвилині замінив Бернарду Сілву, а всього через 4 хвилини довів, що знаходиться у чудовій формі.

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Де Брюйне блискуче зорієнтувався в ситуації після невдалого проходу Агуеро, одним дотиком віддавши феноменальну розрізну передачу на Ріяа Мареза. Однак алжирцю не вдалося реалізувати момент.

Нагадаємо, що де Брюйне разом з Манчестер Сіті вже прибув до Харкова, де завтра зіграє з донецьким Шахтарем.

Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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