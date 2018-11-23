Шахтар – Львів: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 16-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтар – Львів

23 листопада, 19:00, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Микола Балакін (Київська обл.)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Шахтар у минулому турі дещо підсолодив гірку пілюльку розгрому у Манчестері, впевнено здолавши на виїзді Ворсклу. Втім, реальний підсилювач смаку був підсипаний на початку листопада, коли "гірники" здобули вольову перемогу над Динамо та практично вирішили питання щодо чемпіонства – при восьмиочковому відриві про це можна говорити сміливо. Тепер же "помаранчево-чорні" просто оберігають свою перевагу та набивають статистику забитих та пропущених, яка нині є найкращою в УПЛ. На фоні вітчизняних команд Шахтар просто гігант, форму якого особливо не псують ні травми, ні брак мотивації – навіть якщо підопічні Фонсеки провалять 60 хвилин, у наступні 30 вони здобудуть свої три очки. Словом, донеччани сьогодні є однозначними фаворитами зустрічі.

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Львів після двох поспіль перемог над київськими клубами, здавалося, ось-ось увірветься у першу шістку та почне підтискати Маріуполь з Ворсклою, але реальність виявилися інакшою. У Полтаві команда поступилася всуху, з Олімпіком втримати мінімальну перевагу не вийшло, і тепер "містяни" йдуть на восьмій позиції в турнірній таблиці – щоправда, до п'ятої всього три очки. Підопічні Юрія Бакалова знаходяться у дуже цікавій ситуації: останнє місце у єврокубках зовсім поруч, але на нього претендують ще п'ять команд, які мають не набагато більше/менше залікових балів. Таким чином, кожна осічка буде дуже дорого коштувати, хоча львів'янам не варто сильно переживати щодо можливої невдачі з Шахтарем – на конкурентів це чекає у наступних турах. Сьогодні ж є сенс зіграти у свій футбол та прорекламувати себе – особливо бразильскому легіону "новачків".

Статистика протистояння Шахтаря проти Львова

Всього: 3 матчі, 2 перемоги Шахтаря, 1 перемога Львова. Різниця м’ячів – 4:2.

Всі поєдинки проведені в рамках УПЛ

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Львів підійшов до матчу без травмованого Юрія Путраша, але з поверненням Бруну Дуарте після дискваліфікації. У Шахтаря ж в цьому компоненті просто катастрофа: точно не зіграють травмовані Іван Ордець та Фернандо, а Марлос навряд чи вийде навіть у Лізі чемпіонів. Найбільший удар по команді завдала пауза на збірні – під час неї отримали пошкодження Сергій Кривцов та Богдан Бутко, які навіть не поїхали на сьогоднішній матч. Тарас Степаненко підчепив грип та тренується за індивідуальною програмою разом з Миколою Матвієнком – останній, як і Віктор Коваленко, не мав відпочинку, тож Паулу Фонсека прийме по ним рішення у день гри проти Львова. Єдиною відрадою для "гірників" є повернення у склад Жуніора Мораєса та Олега Данченка.

"Родзинки" матчу:

– Шахтар при Паулу Фонсеці може пропустити 100-й гол у всіх турнірах (залишилось ще 2 м’ячі).

– "Гірник" Віктор Коваленко може забити 15-й гол у Прем’єр-лізі.

– Львів у виїзних матчах УПЛ може 10-й раз зіграти внічию або зазнати 10-ї поразки.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Львів

Шахтар: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі – Алан Патрік, Майкон – Нем, Тайсон, Болбат – Мораєс

Львів: Сарнавський – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Голіков – Приймак, Жонатан – Тейлор, Сабіно, Бруну Аугусту – Бруно Дуарте.

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Шахтар – однозначний фаворит зустрічі, хоча внаслідок кадрових проблем "гірникам" легко не буде. Тим не менш, Львів поки що не конкурент донецькому клубу.