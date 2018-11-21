Фонсека: Відновлення Марлоса проходить важко, ймовірно, з Хоффенхаймом він не зіграє

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека перед початком відкритого тренування "гірників" розповів про ситуацію з травмованими в команді напередодні матчів зі Львовом та Хоффенхаймом.

Португалець також зазначив, що вважає ФК Львів непростим суперником, та очікує складну гру.

"Наразі у нас є певні сумніви щодо двох гравців, які повернулися зі збірних. Кривцов травмований і, скоріше за все, не зможе грати проти Львова. У нас також питання по Степаненку, у якого ГРВІ, і, можливо, він теж не зможе грати.

Крім того, Матвієнко та Коваленко також вчора грали, тому у них мало часу на відновлення. Ми будемо уважно дивитися, чи будуть вони у потрібних кондиціях, щоб зіграти вже у п'ятницю.

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Повернення Марлоса? Важко, важко, чесно кажучи. На даний момент він відновлюється, але він ще не у кращих своїх кондиціях. Думаю, що для його відновлення ще буде потрібен деякий час. Маємо визнати, що, можливо, з Хоффенхаймом він ще не зіграє.

Травми – це одна з найнеприємніших речей зараз для Шахтаря. І це не м'язові травми, це травми від ударів, коли ми нічого не можемо зробити, щоб цього уникнути. І зверніть увагу, що ми залишаємося без дуже важливих гравців у вирішальні періоди. Та ми намагаємося долати ці негаразди, хоча це і ускладнює нашу нормальну звичну гру та щоденну роботу.

Під час паузи на матчі збірних ми, звичайно, мали мало гравців для роботи. Також у нас є травмовані: Ордець, Малишев, Фернандо. Але ми намагалися працювати навіть з цією обмеженою кількістю гравців, відпрацьовували свої ігрові принципи.

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Без сумнівів, зі Львовом буде дуже складна гра. Матчі після паузи на ігри збірних завжди складні. Крім того, ми зустрінемося з командою, яка показує гарні результати, чудово грає проти найкращих команд чемпіонату України. Ця команда компактна в обороні, дуже добре організована. Вони добре виходять в атаку. В будь-якому випадку, це буде дуже складна гра.

Багато бразильців у Львові? Так. Але ми різні команди. Це два зовсім різні стилі гри. Та треба усвідомлювати, що у Львова є чимало індивідуально сильних гравців.

Гра збірників? Зрозуміло, що для України матч зі Словаччиною вже не мав турнірного значення. Тренер збірної скористався нагодою, щоб дати ігровий час іншим хлопцям.

За першим матчем я особливо не стежив, а вчорашню гру з Туреччиною я подивився майже повністю. І дії молодих гравців, які вчора грали, були дуже позитивними. Думаю, що тренер збірної України та вболівальники мають з оптимізмом дивитися в майбутнє.

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Чи думаємо ми про кадрове підсилення взимку? Всі ці питання зараз вивчаються з адміністрацією клуба, і ми працюємо в цьому напрямку, щоб, звичайно, підсилити нашу команду.

Михайло Мудрик? Я постійно з ним розмовляю. Це молодий гравець, якого ми взяли в першу команду, щоб він попрацював з нами, зрозумів нашу гру. Звичайно, він ще дуже молодий, йому потрібно багато чому навчитися. А нам потрібно терпіння, маємо дати йому час, щоб він виріс насамперед у тактичному плані. Це дуже талановитий гравець, і більше за все він любить футбол, це найголовніше", – сказав Фонсека журналістам у середу на базі Шахтаря в Святошино.