Бакалов порівняв ФК Львів з Челсі та розсекретив амбіції клубу на сезон

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов зізнався, що його команда має намір боротись за високі місця у турнірній таблиці УПЛ.

"Ми дебютанти, у нас влітку різко змінився склад, узагалі в існуванні будь-якої команди проявляються безліч нюансів. З другого боку, завдання на сезон – бути в шістці – залишається, а ми поки лише восьмі.

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Львів – один із найефективніших колективів Чемпіонату УПЛ за показником реалізації гольових моментів? Давайте пригадаємо Челсі першої каденції Жозе Моуриньо й те, як рідко ця команда створювала гольові моменти, як ефективно їх реалізовувала, здобуваючи високі результати… Я не погоджуюся з тим, що ми витискаємо максимум із мінімуму: згадуємо наші матчі з Маріуполем, із Ворсклою, скільки ми тоді не реалізували… Та навіть переможну зустрічі з Динамо – не всі моменти перетворились у забиті м’ячі. Хоча, безумовно, приділяємо цьому велику увагу на тренуваннях", – цитує Бакалова офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, після 15-ти турів ФК Львів на восьмому місці турнірної таблиці УПЛ з 18-ма очками.

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