Шахтер – Львов: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 16-го тура УПЛ принимает Львов. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтер – Львов

23 ноября, 19:00, Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Шахтер в прошлом туре несколько подсластил горькую пилюлю разгрома в Манчестере, уверенно одолев на выезде Ворсклу. Впрочем, реальный усилитель вкуса был подсыпан в начале ноября, когда "горняки" одержали волевую победу над Динамо и практически решили вопрос о чемпионстве – при восьмиочковом отрыве об этом можно говорить смело. Теперь же "оранжево-чёрные" просто оберегают своё преимущество и набивают статистику забитых и пропущенных, которая сейчас является лучшей в УПЛ. На фоне отечественных команд Шахтер просто гигант, форму которого особо не портят ни травмы, ни недостаток мотивации – даже если подопечные Паулу Фонсеки провалят 60 минут, в последующие 30 они возьмут свои три очка. Словом, донеччане сегодня являются однозначными фаворитами встречи.

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Львов после двух подряд побед над киевскими клубами, казалось, вот-вот ворвётся в первую шестёрку и начнёт поджимать Мариуполь с Ворсклой, но реальность оказались иной. В Полтаве команда уступила всухую, с Олимпиком удержать минимальное преимущество не получилось, и теперь "горожане" идут на восьмой позиции в турнирной таблице – правда, до пятой всего три очка. Подопечные Юрия Бакалова находятся в очень интересной ситуации: последнее место в еврокубках совсем рядом, но на него претендуют ещё пять команд, которые имеют не намного больше/меньше зачётных баллов. Таким образом, каждая осечка будет очень дорого стоить, хотя львовянам не стоит сильно переживать по поводу возможной неудачи с Шахтером – конкурентов это ждёт в следующих турах. Сегодня же есть смысл сыграть в свой футбол и прорекламировать себя – особенно бразильскому легиону "новичков".

Статистика противостояния Шахтера против Львова

Всего: 3 матча, 2 победы Шахтера, 1 победа Львова. Разница мячей – 4:2.

Все поединки проведены в рамках УПЛ

Алан Патрик должен выйти в основе на матч Шахтер – Львов

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Львов подошел к матчу без травмированного Юрия Путраша, но с возвращением Бруну Дуарте после дисквалификации. У Шахтера же в этом компоненте просто катастрофа: точно не сыграют травмированные Иван Ордец и Фернандо, а Марлос вряд ли выйдет даже в Лиге чемпионов. Самый большой удар по команде нанесла пауза на сборные – во время неё получили повреждения Сергей Кривцов и Богдан Бутко, которые даже не поехали на сегодняшний матч. Тарас Степаненко подцепил грипп и тренируется по индивидуальной программе вместе с Николаем Матвиенко – последний, как и Виктор Коваленко, не имел отдыха, поэтому Паулу Фонсека примет по ним решения в день игры против Львова. Единственной отрадой для "горняков" является возвращение в состав Жуниора Мораеса и Олега Данченко.

"Изюминки" матча:

– Шахтер при Паулу Фонсеке может пропустить 100-й гол во всех турнирах (осталось еще 2 мяча).

– "Горняк" Виктор Коваленко может забить 15-й гол в Премьер-лиге.

– Львов в матчах УПЛ на выезде может 10-й раз сыграть вничью или получить 10-е поражение.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Львов

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Алан Патрик, Майкон – Нем, Тайсон, Болбат – Мораес

Львов: Сарнавский – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Голиков – Прыймак, Жонатан – Тейлор, Сабино, Бруну Аугусту – Бруно Дуарте

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Шахтер – однозначный фаворит встречи, хотя из-за кадровых проблем "горнякам" легко не будет. Тем не менее, Львов пока не конкурент донецкому клубу.