Коваленко: 8 очок відриву від Динамо – не зовсім комфортно, треба більше

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко зазначає, що гравці готові повернутися до клубних справ після матчів збірних. Він вважає, що "гірники" мають збільшувати відрив від Динамо, щоб почуватися ще більш комфортно.

"Повернулися зі збірної, відпочили і зараз готові до клубної роботі, готові перемагати. У нас зараз дуже важливі ігри за клуб. Спочатку думаємо про гру зі Львовом і будемо грати на перемогу, бо ми така команда, яка завжди прагне перемагати. Це мотивує, а перемоги додають впевненості.

Про зимову перерву ми ще не думаємо. У нас ще кілька матчів, і зараз фактично починається найважливіше.

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Бандура сильно грає проти Шахтаря? Так виходить, що воротарі завжди проти нас, якщо на куражі, то грають дуже добре. Львів – хороша команда, і проти них було важкувато грати в першому колі, тому, напевно, має бути цікава гра. У них багато бразильців, вони технічні, можна відзначити їх напад. Гратимуть дві найбільш бразильські команди в Україні? У нас і українська команда.

Біла смуга після матчу з Динамо? Мені здається, зараз просто з'явилося більше впевненості, і почало більше виходити.

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Чи комфортно мати 8 очок відриву від Динамо? Я скажу, що це не зовсім комфортно. Ми маємо перемагати в кожному матчі. Бо зараз 8 очок, а може бути менше, то ж навіщо нам така ситуація? Тому будемо виходити і робити так, щоб було ще більше", – сказав Коваленко журналістам перед початком відкритого тренування Шахтаря у середу.