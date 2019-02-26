Шахтар і Динамо, далі – прірва, падіння Ворскли, перфоманс Шведа: підсумки 19-го туру УПЛ

"Футбол 24" підбиває підсумки 19-го туру української Прем'єр-ліги.

Після майже 2,5 місяців зимової перерви в життя українського вболівальника повернулися матчі вітчизняної Прем'єр-ліги. Та, схоже, особливого захвату це не викликало.

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Два з шести матчів відвідали менше тисячі фанатів. Поєдинок лідера першості – донецького Шахтаря проти Олександрії, що йде третьою – трохи менше 3 тисяч. І лише зустріч між Динамо та луганською Зорею переглянули на Олімпійському майже 13 тисяч уболівальників.

Олександрія і Зоря провалили іспит

Шапаренко забиває один із двох своїх м'ячів

Після осінньої частини чемпіонату чимало експертів вважали, що олександрійці готові нав'язати Динамо боротьбу за срібні медалі. Якщо так, то матч із Шахтарем у першому після перерви турі мав стати підтвердженням таких амбіцій команди Володимира Шарана. Та боротьби фактично не вийшло. "Гірники" забили двічі до перерви, а зробити рахунок розгромним донеччанам завадив кіпер Олександрії Паньків, який, зокрема, парирував пенальті Марлоса в другій половині гри.

Шахтар – Олександрія: Марлос розривав, Паньків рятував, гості могли забивати, але не мали шансів відібрати в лідера очки

Натомість Зоря провалила свій екзамен ще гучніше. Дитячі помилки в обороні та безсилля в атаці призвели до того, що Динамо забило п'ять м'ячів без відповіді. Важливо, що хорошу гру продемонстрували ті, на кого покладають найбільше сподівань – Шапаренко (оформив дубль), Вербіч (теж дубль) і Соль (гол під завісу матчу). Добре попрацював і Циганков, який записав до активу асист. Ігрова форма "біло-синіх" покращилась, і перед протистоянням із Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи можна дозволити собі стриману долю оптимізму. Особливо, зважаючи на внутрішні протиріччя у лондонській команді.

Динамо – Зоря: Вербіч феєрить і отримує дискваліфікацію, Соль, Циганков і Шапаренко пишуть історію, катастрофа гостей

Конфуз Ворскли, переможний дебют Фабрі з Карпатами, найшвидший гол чемпіонату

Швед оформив хет-трик і продовжує бути найкращим бомбардиром серед українців

Тур підтвердив серйозні проблеми в полтавській Ворсклі. Обтяжена фінансовими проблемами та втратою Кулача команда була просто знищена Карпатами. Це п'ята поразка для полтавців у 6-ти останніх матчах УПЛ. А найяскравішою ілюстрацією безпомічності Ворскли став вираз обличчя Василя Сачка наприкінці поєдинку, який цілком міг би стати основою для мемів "не розуміє, що відбувається".

Швед – найкращий гравець 19 туру УПЛ

Зате Карпати в цьому матчі впіймали кураж. Легкість у діях і трохи фортуни допомогли іспанцю Фабрі здобути першу перемогу на чолі львів'ян. А головним героєм гостей став Мар'ян Швед. Вінгер оформив перший за 7 років хет-трик "зелено-білих", продовжив гонитву за Жуніором Мораєсом у списку бомбардирів і довів до екстазу фанатів Селтіка – гравцем шотландського гранда українець стане влітку.

Не зміг повернутися на шлях перемог і Арсенал-Київ. Під керівництвом нового тренера (взимку "канонірів" очолив Ігор Леонов) столична команда пропустила найшвидший гол цього сезону – вже на 1-й хвилині. Ще раз Десна забила в доданий арбітром час і злетіла на п'яту сходинку в УПЛ. У наступному турі чернігівців очікує значно важче завдання – набрати очки в домашньому матчі з Динамо.

Ми чекаємо на VAR, і коли бразильці – не панацея

Львів вдома програв аутсайдеру Чорноморцю

Першим за хронологією матчем після зимової паузи став поєдинок Маріуполя з Олімпіком. І він відразу ж нагадав про одну з головних бід українського футбол – суддівство. Арбітр, вочевидь, придумав пенальті в ворота донеччан, зарахував суперечливий гол у ворота приазовців і отримав на горіхи від керманича Олімпіка В'ячеслава Шевчука, який звинуватив суддів у непрофесіоналізмі та упередженому ставленні до його команди. Рефері матчу Ворскла – Карпати пішов далі й придумав два одинадцятиметрових (по одному на користь обох суперників). Суперечливим став і пенальті у ворота Арсенала-Київ. Система VAR потенційно могла б виправити всі ці недоліки, але коли арбітрам часто дають завдання "вбивати" команду, то й новітні технології не допоможуть.

Симпатичний восени Львів, складений із досвідчених українців і технічних бразильців, цілковито розчарував у матчі з Чорноморцем. Взимку львів'яни провели абсурдну трансферну кампанію, довівши кількість бразильців у команді до 15-ти. Більшість із них – абсолютні ноунейми. У матчі з "моряками" Львів мав хорошу нагоду наблизитися до першої "шістки", але без свого лідера Бруно Дуарте (7 голів у першій половині сезону) виглядав блідо й подарував 3 очки одеситам.