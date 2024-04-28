Реал у вівторок, 30 квітня, зіграє з Баварією в першому півфіналі Ліги чемпіонів. У клубних соцмережах виставили відео, як Лунін і Куртуа проводять тренування з ефектними сейвами.

Бельгієць завершує відновлення після травми та поїде з командою в Мюнхен, але місце в старті отримає Андрій. Тібо може повернутися на поле в матчі чемпіонату проти Кадіса, після чого Карло Анчелотті визначить першого номера на останні поєдинки сезону.

Лунін вивів Мадрид у півфінал Ліги чемпіонів завдяки сейвам у серії пенальті проти Ман Сіті, однак у Класіко українець припустився помилки. Попередній матч проти Реала Сосьєдад він просидів у запасі – ігровий час отримав Кепа.

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті