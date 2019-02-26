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Швед – найкращий гравець 19 туру УПЛ

11:22 169 Читать на русском
Швед – найкращий гравець 19 туру УПЛ
Мар'ян Швед / Карпати

УПЛ назвала найкращого гравця 19 туру чемпіонату України.

Найкращим футболістам минулого туру УПЛ став вінгер Карпат Мар’ян Швед, повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Швед взяв участь у матчі Ворскла – Карпати, де відзначився трьома забитими голами, а його команда перемогла з рахунком 4:0.

У голосуванні футболіст "зелених левів" набрав 7 голосів від представників експертної ради, а інші претенденти – Беньямін Вербіч і Микола Шапаренко 2 та 1 голос відповідно.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
Матч завершено
0 : 4
Карпати
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Головне Ворскла - Карпати Карпати Карпати Мар'ян Швед Мар'ян Швед
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