Швед – найкращий гравець 19 туру УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця 19 туру чемпіонату України.

Найкращим футболістам минулого туру УПЛ став вінгер Карпат Мар’ян Швед, повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Швед взяв участь у матчі Ворскла – Карпати, де відзначився трьома забитими голами, а його команда перемогла з рахунком 4:0.

У голосуванні футболіст "зелених левів" набрав 7 голосів від представників експертної ради, а інші претенденти – Беньямін Вербіч і Микола Шапаренко 2 та 1 голос відповідно.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат