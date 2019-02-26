Шахтер и Динамо, дальше – пропасть, падение Ворсклы, перфоманс Шведа: итоги 19-го тура УПЛ

"Футбол 24" подводит итоги 19-го тура украинской Премьер-лиги.

После почти 2,5 месяцев зимнего перерыва в жизни украинского болельщика вернулись матче отечественной Премьер-лиги. Но, похоже, особого восторга это не вызвало.

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Два из шести матчей посетили менее тысячи фанатов. Поединок лидера первенства – донецкого Шахтера против Александрии, идущей третьей – чуть меньше 3 тысяч. И только встречу между Динамо и луганской Зарей посмотрели на Олимпийском почти 13 тысяч болельщиков.

Александрия и Заря провалили экзамен

Шапаренко забивает один из двух своих мячей

После осенней части чемпионата многие эксперты считали, что александрийцы готовы навязать Динамо борьбу за серебряные медали. Если так, то матч с Шахтером в первом после перерыва туре должен был стать подтверждением таких амбиций команды Владимира Шарана. Но борьбы фактически не получилось. "Горняки" забили дважды до перерыва, а сделать счет разгромным донетчанам помешал кипер Александрии Панькив, который, в частности, парировал пенальти Марлоса во второй половине игры.

Шахтер – Александрия: Марлос разрывал, Панькив спасал, гости могли забивать, но не имели шансов отобрать у лидера очки

Зато Заря провалила свой экзамен еще громче. Детские ошибки в обороне и бессилие в атаке привели к тому, что Динамо забило пять безответных мячей. Важно, что хорошую игру продемонстрировали те, на кого возлагают наибольшие надежды – Шапаренко (оформил дубль), Вербич (тоже дубль) и Соль (гол под занавес матча). Хорошо отработал и Цыганков, который записал в актив ассист. Игровая форма "бело-синих" улучшилась, и перед противостоянием с Челси в 1/8 финала Лиги Европы можно позволить себе сдержанную долю оптимизма. Особенно, учитывая внутренние противоречия в лондонской команде.

Динамо – Заря: Вербич феерит и получает дисквалификацию, Соль, Цыганков и Шапаренко пишут историю, катастрофа гостей

Конфуз Ворсклы, победный дебют Фабри с Карпатами, самый быстрый гол чемпионата

Швед оформил хет-трик и продолжает быть лучшим бомбардиром среди украинцев

Тур подтвердил серьезные проблемы в полтавской Ворскле. Обремененная финансовыми проблемами и потерей Кулача команда была просто уничтожена Карпатами. Это пятое поражение для полтавчан в 6-ти последних матчах УПЛ. А самой яркой иллюстрацией беспомощности Ворсклы стало выражение лица Василия Сачко в конце поединка, которое вполне могло бы стать основой для мемов "не понимает, что происходит".

Швед – лучший игрок 19 тура УПЛ

Зато Карпаты в этом матче поймали кураж. Легкость в действиях и немного удачи помогли испанцу Фабри одержать первую победу во главе львовян. А главным героем гостей стал Марьян Швед. Вингер оформил первый за 7 лет хет-трик "зелено-белых", продолжил погоню за Жуниором Мораесом в списке бомбардиров и довел до экстаза фанатов Селтика – игроком шотландского гранда украинец станет летом.

Не смог вернуться на путь побед и Арсенал-Киев. Под руководством нового тренера (зимой "канониров" возглавил Игорь Леонов) столичная команда пропустила самый быстрый гол в этом сезоне – уже на 1-й минуте. Еще раз Десна забила в добавленное арбитром время и взлетела на пятую строчку в УПЛ. В следующем туре черниговцев ожидает значительно более трудная задача – набрать очки в домашнем матче с Динамо.

Мы ждем VAR, и когда бразильцы – не панацея

Львов дома проиграл аутсайдеру Черноморцу

Первым по хронологии матчем после зимней паузы стал поединок Мариуполя с Олимпиком. И он сразу же напомнил об одной из главных бед украинского футбола – судействе. Арбитр, видимо, придумал пенальти в ворота донетчан, засчитал спорный гол в ворота приазовцев и получил на орехи от тренера Олимпика Вячеслава Шевчука, обвинившего судей в непрофессионализме и предвзятом отношении к его команде. Рефери матча Ворскла – Карпаты пошел дальше и придумал два одиннадцатиметровых (по одному в пользу обоих соперников). Противоречивым стал и пенальти в ворота Арсенала-Киев. Система VAR потенциально могла бы исправить все эти недостатки, но когда арбитрам часто дают задание "убивать" команду, то и новейшие технологии не помогут.

Симпатичный осенью Львов, составленный из опытных украинцев и технических бразильцев, полностью разочаровал в матче с Черноморцем. Зимой львовяне провели абсурдную трансферную кампанию, доведя количество бразильцев в команде до 15-ти. Большинство из них – абсолютные ноунеймы. В матче с "моряками" Львов имел хорошую возможность приблизиться к первой "шестерке", но без своего лидера Бруно Дуарте (7 голов в первой половине сезона) выглядел бледно и подарил 3 очка одесситам.