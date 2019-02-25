Динамо розгромило Зорю з непристойним рахунком – Соль забив дебютний гол в УПЛ

Зоря розгромно програла Динамо в рамках 19-го туру чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24".
Україна. УПЛ 2018/19, 19-й тур
Динамо – Зоря – 5:0
Голи: Шапаренко, 34, 45, Вербіч, 37, 54, Соль, 73
Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартував о 18:30 за київським часом. Кияни відставали від Шахтаря на 7 очок, випереджаючи Олександрію і Зорю на 2 і 10 балів відповідно. Однак Динамо в останні 3 сезони грало з командою Вернидуба досить непросто: мінімальні перемоги, нічиї 4:4 і 1:1, дві поразки. Свої останні перемоги над киянами Зоря здобула саме на виїзді, однак було це ще за часів Реброва. Баланс Хацкевича проти Вернидуба виглядав перед звітною грою так: 3 перемоги, 2 нічиї і 0 поразок.
Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ
ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ
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|12'
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|Перший кутовий і спроба удару в матчі – справа рук Соля, який приклався здалеку. Після подачі з кута поля Миколенко виграв верх, а Фран уже не встиг замкнути дальню стійку.
|14'
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|Зоря відповіла також невлучним ударом. Будківський виграв повітряну дуель. але не зміг влучити у площину воріт.
|20'
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|Циганков пройшов індивідуально і скинув Сидорчуку, в якого зовсім не вийшов удар. Однак Соль відборовся і створив Вербічу момент для удару – повз ближній кут.
|24'
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|Соль знову на першому плані. Кендзьора класно вирізав пас з правого флангу, а Фран пристрілявся з другого поверху – повз ціль.
|30'
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|Соль жахливо обрізався в центрі поля, але гравці Зорі не зуміли розіграти вихід 2 на 2. Шабанов класним підкатом перервав небезпечний випад.
|34'
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|Соль виправився. Фран відійшов у глибину і почав гольову атаку, в якій основну справу зробили Шапаренко і Циганков. Останній зовні дуже легко пройшов на швидкості двох опонентів і виклав Миколі ідеальний пас на дальню стійку.
|38'
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|Вербіч вибухнув на лівому фланзі, зробивши весь захист Зорі і викрутивши у дальній кут. Елегантний гол.
|45'
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|Вербіч ще й асист оформлює. Сидорчук класно перевів з флангу на фланг. а словенець зліва подав на дальню, де Шапаренко випередив... свого ж Циганкова. За перший тайм 3:0 за влучними ударами, і такий же рахунок на табло.
|54'
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|Зоря атакувала-атакувала, била-била (невлучно), а забили знову кияни. Удар Сидорчука заблокували, після чого Караваєв виклав, мов на блюдечку, під гол Вербічу. Це ще один дубль у нас!
|58'
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|Феліпе помилився на виході, але Кендзьора не влучив у фактично порожні ворота ударом з-за меж штрафного. Перед тим ще й Циганкову дозволили пробити праворуч. Де гуляють Чеберко і Хомченовський?!
|64'
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|Соль замість того, щоб продовжити пасом на вільного Циганкова швидку атаку після проходу Миколенка, вирішив егоїстично пробити здалеку і нарвався на блок.
|67'
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|Ну, хоч щось вийшло в Зорі попереду. Добротний прохід лівим флангом Кочергіна завершився ударом, який удвох заблокували Буяльський і Шабанов.
|68'
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|Цітаішвілі поміняв Циганкова.
|73'
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|Кендзьора з Франом таки зробили це. Соль виграв боротьбу на другому поверсі та цього разу прошив голкіпера, від рук якого снаряд закотився в сітку.
|78'
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|Алібеков, який на зборах грав на місці захисника, вийшов у центр поля замість Буяльського. Русин замінив Соля.
|87'
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|Караваєв замикав атаку, в якій провалились центральні захисники. Миколенко врятував ціною незначного пошкодження. Після подачі кутового Бойко взяв удар з другого поверху.