Динамо розгромило Зорю з непристойним рахунком – Соль забив дебютний гол в УПЛ

Зоря розгромно програла Динамо в рамках 19-го туру чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Україна. УПЛ 2018/19, 19-й тур

Динамо – Зоря – 5:0

Голи: Шапаренко, 34, 45, Вербіч, 37, 54, Соль, 73

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартував о 18:30 за київським часом. Кияни відставали від Шахтаря на 7 очок, випереджаючи Олександрію і Зорю на 2 і 10 балів відповідно. Однак Динамо в останні 3 сезони грало з командою Вернидуба досить непросто: мінімальні перемоги, нічиї 4:4 і 1:1, дві поразки. Свої останні перемоги над киянами Зоря здобула саме на виїзді, однак було це ще за часів Реброва. Баланс Хацкевича проти Вернидуба виглядав перед звітною грою так: 3 перемоги, 2 нічиї і 0 поразок.

Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ