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Найшвидший гол нинішнього сезону УПЛ у відеоогляді матчу Арсенал-Київ — Десна – 0:2

16:51 248 Читать на русском
Найшвидший гол нинішнього сезону УПЛ у відеоогляді матчу Арсенал-Київ — Десна – 0:2
ФК Десна

Чернігівська Десна у матчі 19 туру УПЛ здобула перемогу над київським Арсеналом. Дивіться відео голів матчу Арсенал-Київ — Десна на сайті "Футбол 24".

Прем'єр-ліга України, 19-й тур

Арсенал-Київ – Десна – 0:2

Гол: Д.Фаворов, 1, А.Фаворов, 90+1 (пен.)

Денис Фаворов відкрив рахунок вже на 38-й секунді матчу. Це взяття воріт стало найшвидшим у нинішньому сезоні чемпіонату Україне.

Десна завдяки супершвидкому голу обіграла Арсенал-Київ та піднялася на 5 місце

Десна має в активі 27 очок та перебуває на 5 місці у турнірній таблиці, Арсенал-Київ із 8 заліковими пунктами перебуває на дні таблиці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна19 тур

Арсенал-Київ - Десна: Неділя 24 лютого 2019

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 2
Десна
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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арсенал-Київ - Десна Денис Фаворов Денис Фаворов Десна Десна Відеоновини
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