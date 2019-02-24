Найшвидший гол нинішнього сезону УПЛ у відеоогляді матчу Арсенал-Київ — Десна – 0:2

Чернігівська Десна у матчі 19 туру УПЛ здобула перемогу над київським Арсеналом. Дивіться відео голів матчу Арсенал-Київ — Десна на сайті "Футбол 24".

Прем'єр-ліга України, 19-й тур

Арсенал-Київ – Десна – 0:2

Гол: Д.Фаворов, 1, А.Фаворов, 90+1 (пен.)

Денис Фаворов відкрив рахунок вже на 38-й секунді матчу. Це взяття воріт стало найшвидшим у нинішньому сезоні чемпіонату Україне.

Десна завдяки супершвидкому голу обіграла Арсенал-Київ та піднялася на 5 місце

Десна має в активі 27 очок та перебуває на 5 місці у турнірній таблиці, Арсенал-Київ із 8 заліковими пунктами перебуває на дні таблиці.