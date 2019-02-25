Шахтар без проблем обіграв Олександрію та зберіг комфортний гандикап перед Динамо на чолі УПЛ

Шахтар приймав Олександрію в 19 турі української Прем'єр-ліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Україна. УПЛ, 19 тур

Шахтар – Олександрія – 2:0

Голи: Марлос, 14, Мораєс, 35

У центральному матчі туру лідер чемпіонату України Шахтар зустрічається з головним претендентом на бронзу Олександрією. Донеччани минулого тижня вилетіли з Ліги Європи, поступившись Айнтрахту, тому повинні повністю сконцентруватися на здобутті чемпіонства на внутрішній арені.

Айнтрахт – Шахтар: закономірний виліт "гірників" з долею невезіння, топ-атака німців та неприємна тенденція донеччан

Шахтар сьогодні мав певну перевагу – суперник проводив тільки перший матч після зимової паузи. До того ж Паулу Фонсека випустив найсильніший склад. Фаворит був очевидним.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 13' Дебютний удар у зустрічі завдали гості. Після стандарту м'яч відскочив до Пашаєва, однак правий захисник Олександрії послав круглого по центру – без проблем для Пятова. 14' Шахтар швидко відкрив рахунок у поєдинку, реалізувавши перший свій момент! Марлос отримав м'яч на правому півфланзі, класно розвернувся, обігрався з Тайсоном і легко пробив Паньківа. 20' Хвилини агресії від Олександрії: неточний удар Ковальця, Ісмаїлі ліквідував провал центра оборони, непоганий кутовий. 28' Господарі періодично проходять організовані лінії захисту суперника зусиллями Марлоса та Тайсона. У двох епіходах за участю Шендріка Шахтар претендував на пенальті, але суддя фолів не зафіксував. 35' Шахтар легко подвоїв перевагу! Знову добре попрацював Марлос, який увійшов справа у штрафний майданчик і з другої спроби "шведою" вирізав розкішний пас на дальню стійку – Мораєс підставив голову на порожні ворота. 41' Марлос і Мораєс продовжують створювати моменти, а загалом "гірники" впевнено контролюють хід зустрічі. 45+1' Дальній удар Тайсона не приніс Паньківу труднощів, однак і без цього перемога Шахтарю дається досить легко. 46' Володимир Шаран спробував змінити хід зустрічі подвійною заміною в перерві. На лівому фланзі оборони з'явився Микицей, а в атаку вийшов Сітало. Олександрія фактично перейшла на гру з двома форвардами. 52' Втім, Шахтар продовжував домінувати. Серія кутових біля воріт гостей гостроти не принесла, а от тонкий пас Тайсона на Мораєса ледь не завершився третім голом. 58' Черговий гольовий шанс у Мораєса. Оборона Олександрії загубила його на лінії воротарського майданчика, але замкнути навіс Болбата бразилець не зумів. 65' Кривцов вирішив повернути інтригу в поєдинок жахливим пасом на Пятова. Сітало перехопив м'яч, але вдвох з Ковальцем не реалізували розкішну можливість. Цей епізод – все, що треба знати про сьогоднішніх форвардів гостей. 68' Тайсон забив третій гол, однак арбітр його скасував. Причина в тому, що м'яч зрикошетив від руки Марлоса. 75' Команди обмінялись небезпечними моментами, в яких героями стали голкіпери. Марлос вискочив один на один з Паньківом, а Ковалець з вигідної позиції пробивав по воротах Пятова. Рахунок не змінився. 78' Марлос заробив 11-метровий, акуратно прибравши Дедечка в чужому штрафному. "Фірмовий пенальті Шахтаря", як сказав коментатор. А от з "точки" гравець збірної України не переграв Паньківа. 79' Соломон дебютує в УПЛ, замінивши Коваленка. 80' Ще один супершанс Олександрії. Після активності Лучкевича у володіннях "гірників" виникла пожежа. Кривцов і Пятов загубилися в просторі, але Болбат двічі виніс м'яч з лінії, коли пробивали Сітало та Пономар. 87' Марлос продовжує тероризувати оборону "містян". Намалювати другий пенальті йому завадив арбітр, однак вінгер вже в наступному моменті вивів на удар Мораєса – знову герой Паньків. 90' Другий тайм вийшов активнішим і цікавішим, але рахунок не змінився. 90+3' Фінальний свисток. Впевнена перемога Шахтаря.

Шахтар спокійно здолав Олександрію з рахунком 2:0, набрав 48 очок і зберіг комфортне лідерство в чемпіонаті – +7 перед Динамо. Олександрія з 36 балами залишилася на третьому місці.