Переможний гол Марлоса та історичний дебют VAR у відеоогляді матчу Шахтар – Десна

Шахтар обіграв Десну в центральному матчі 19 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Шахтар – Десна.

Єдиний гол у матчі "гірники" забили на 90+4 хвилині – комбінацію за участю Мораєса і Тайсона красивим ударом п'ятою завершив Марлос. Для гравця збірної України цей гол став 9 у поточному розіграші УПЛ.

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Матч також запам'ятався скасованим голом Десни після перегляду відеоповтору – в другому таймі арбітр Євген Арановський не зарахував влучний удар Гуцуляка.

Зазначимо, що після цього матчу Шахтар продовжує впевнено лідирувати в УПЛ, випереджаючи Динамо на 14 очок. Десна посідає 4 місце.

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