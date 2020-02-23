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ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Переможний гол Марлоса та історичний дебют VAR у відеоогляді матчу Шахтар – Десна

20:25 61 Читать на русском
Переможний гол Марлоса та історичний дебют VAR у відеоогляді матчу Шахтар – Десна
Шахтар – Десна – відео гола та огляд матчу

Шахтар обіграв Десну в центральному матчі 19 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Шахтар – Десна.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

Єдиний гол у матчі "гірники" забили на 90+4 хвилині – комбінацію за участю Мораєса і Тайсона красивим ударом п'ятою завершив Марлос. Для гравця збірної України цей гол став 9 у поточному розіграші УПЛ.

Каштру прокоментував епізод зі скасованим голом Десни після застосування VAR

Матч також запам'ятався скасованим голом Десни після перегляду відеоповтору – в другому таймі арбітр Євген Арановський не зарахував влучний удар Гуцуляка.

Зазначимо, що після цього матчу Шахтар продовжує впевнено лідирувати в УПЛ, випереджаючи Динамо на 14 очок. Десна посідає 4 місце.

Шахтар вирвав перемогу над Десною – дебют VAR врятував "гірників", ефектний гол Марлоса поставив крапку

blog_ava
Шахтар вирвав перемогу над Десною – дебют VAR врятував "гірників", ефектний гол Марлоса поставив крапку
18:59
4039
Теги
Марлос Марлос Відеоасистент арбітра (VAR) Шахтар Шахтар Відеоновини Шахтар - Десна Десна Десна УПЛ
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