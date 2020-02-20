Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ

Шахтар здолав Бенфіку (2:1) в першій зустрічі 1/16 фіналу ЛЄ 2019/2020. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Бенфіка на "Футбол 24", стартував о 19:55. Луїш Каштру знову зіграв проти лісабонських "орлів", яких у Португалії перемагав лише 2 рази, програвши 5. Обидві команди вилетіли з Ліги чемпіонів, посівши там треті місця у своїх групах. Шахтар з Бенфікою пересікався лише на груповому етапі ЛЧ. "Гірники" обмінялися з суперником виїзними перемогами, але посіли останнє місце.

Шахтар – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

Шахтар непогано агресивно розпочав, високо зустрічаючи португальців. Декілька разів це призводило до втрат суперника, але нічого серйозного створити не вдалося. Бенфіка зробила першу вилазку на 5-й хвилині. Матвієнко дозволив "орлам" заробити кутовий, оце і вся загроза. Мораєс класно пограбував опонента в центрі поля, однак Тайсон і Марлос не довели контру до пуття. Перші удари в матчі ми побачили на 13-й. Спочатку Коваленко пробив прямо в коліно захиснику, а потім у Тайсона снаряд відверто звалився з ноги.

Шахтар – Бенфіка – відео голів

Цікавий момент стартових 20 хвилин – Тайсон зміщується на фланг Марлоса і навпаки, намагаючись створити більшість і розірвати насичену оборону лісабонців. Поки не виходить. Ну, і Матвієнко як плеймейкер з дальніми передачами діяв дещо нервово. Бенфіка могла забивати, але перемудрувала у штрафному, після чого привезла собі швидку контратаку на свої ворота. Патрік розігнав її. Мораєс завершував ударом, Влаходімос парирував, а Марлос добив у порожні ворота. Не дарма натуралізований гравець збірної України не поспішав радіти – VAR угледів мікроскопічний офсайд, який без намальованих ліній і не помітити було.

Шахтар – Бенфіка: вперше в історії плей-офф Ліги Європи був застосований VAR – постраждали українці

Коваленко на швидкості обіграв лівого захисника і пробив у ближній. Воротар Бенфіки перевів на кутовий. Ісмаїлі зароби кутовий, після якого Мораєса заблокували у 10 метрах від воріт. Тисне Шахтар потроху, а ось гості побоюються розкриватись. Той же №10 "гірників" поскупився на передачу вільному Марлосу в перспективній зоні і втратив м'яч. Довелося просити вибачення. Дуже обережна гра у неспішному темпі. Сонливе перекочування м'яча перервав Коваленко. Віктор непогано розганяв атаку, а ось Марлос запоров.

Недарма показали Коноплянку, а потім і Тете, ой не дарма. Атака Шахтаря дуже слабко працює. Бенфіка розірвала фланг Марлоса і Болбата. Піцці легко обіграв Патріка у штрафному і пробив поміж ніг Степаненка. Не влучив, але це була найкраща дія португальців за весь тайм. Коваленко котить під удар. Марлос фактично дарує м'яч воротарю – ідеально зручний простріл. Навіть на двох команди не награли і на половину очікуваного гола. Незначна перевага Шахтаря у всьому, крім боротьби, і закономірні нулі на табло (0,3:0,1 xG). Хоча якби не історичне перше застосування VAR на такій ранній стадії плей-офф Ліги Європи, статистика була б дещо веселішою.

На старті другої половини Тайсон видав розкішний забіг і пас у розріз. Мораєс знову пробив у голкіпера. Патрік мудро вивів Ісмаїлі у штрафний майданчик. Удар у стійку та невдале добивання Коваленка, який влучив собі в руку, не вгадавши з відскоком. Прекрасна атака Шахтаря. Спочатку Влаходімос парирував удар з кількох метрів, але пішла другу хвиля. Марлос, який змарнував суперпрохід Ісмаїлі, тепер віддав назад під удар, а Патрік вкотре показав своє небуденне відчуття футбольної геометрії. Справедливо!

VAR дивовижним чином не зараховує гол Бенфіки. Це провалився лівий фланг, після чого Матвієнко дозволив дуже легко себе обіграти, а Кривцов вибив прямо на ногу Таварешу. Шотландський суддя вирішив ще сам перевірити, не довірившись асистентам. Медден призначив пенальті за грубий удар Кривцова по нозі Серві, який трапився за секунду перед гольовим ударом, але чи не було перед цим фолом офсайду? Нам нормально так і не показали ні лінії, ні те, що конкретно видивлявся і перевіряв рефері. Вирок у підсумку просто відтермінували. Пятов кинувся в один кут, Піцці пробив у протилежний.

Як же круто відпрацював Тайсон на фланзі. Видряпав колишній капітан мяч перед лицьовою лінією і покотив Мораєсу. Пас Жуніора і удар у дотик Коваленка – блискуче розіграно, але треба забивати ще. Грімальдо двічі за хвилину навантажив Пятова. Якщо в першому випадку все було просто, то потім капітан Шахтаря з великими труднощами парирував убік, де Болбат поборовся до останнього і не дав добити. Знову блискуче розіграна комбінація і дуже слабкий удар Марлоса. Що з силою, ветеране? Перша заміна Каштру лише на 80-й. Маркос Антоніо замість Патріка. На 83-й Коноплянка міняє Марлоса. Каштру міняє Тайсона на Тете на 90+3. Шахтар погодився і на дуже слизький рахунок 2:1.